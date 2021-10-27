ДТП у Харкові. Безкарність розбещує, а закону для мажорів не існує

Не хочеться жити у Харкові. Шансів вижити – мінімум...

У 14 вони стріляють у магазині по людях, у 16 – вбивають за кермом елітного авто

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Харьковские мажоры отжигают по полной программе. Безнаказанность развращает, закона для них не существует, окружающих презирают.

В Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinity на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

За рулем 16-летний подросток. В нем опознали человека, который два года назад устроил стрельбу в супермаркете.

По родителям и брату девушки, за которой слишком навязчиво «ухаживал».

Итак, в 14 они стреляют в магазине по людям, в 16 убивают окружающих за рулем элитного авто...

Я бы не хотел жить в Харькове. Шансов выжить в перспективе минимум...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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