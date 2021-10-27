  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус
    Думки вголос

    ДТП у Харкові. Безкарність розбещує, а закону для мажорів не існує

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Не хочеться жити у Харкові.&nbsp;Шансів вижити&nbsp;&ndash; мінімум... - ДТП у Харкові. Безкарність розбещує, а закону для мажорів не існує
    Не хочеться жити у Харкові. Шансів вижити – мінімум...
    Фото: Х****й Харьков

    У 14 вони стріляють у магазині по людях, у 16 – вбивають за кермом елітного авто

    Мовою оригіналу

    Харьковские мажоры отжигают по полной программе. Безнаказанность развращает, закона для них не существует, окружающих презирают.

    В Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinity на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

    За рулем 16-летний подросток. В нем опознали человека, который два года назад устроил стрельбу в супермаркете.

    По родителям и брату девушки, за которой слишком навязчиво «ухаживал».

    Итак, в 14 они стреляют в магазине по людям, в 16 убивают окружающих за рулем элитного авто...

    Я бы не хотел жить в Харькове. Шансов выжить в перспективе минимум...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків ДТП Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Вахтанг Кіпіані
    Вахтанг Кіпіані

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ДТП у Харкові. Безкарність розбещує, а закону для мажорів не існує