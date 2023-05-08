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Двоє правоохоронців, ймовірно, зґвалтували неповнолітню у Черкасах. Відкрито справу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Двоє правоохоронців, ймовірно, зґвалтували неповнолітню у Черкасах. Відкрито справу
Зловмисників затримано, свою провину вони категорично заперечують
фото: ДБР

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у груповому зґвалтуванні сімнадцятирічної дівчини двом правоохоронцям та їх співучаснику. Про це повідомляє пресслужба бюро.

За попередньою інформацією, троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. У процесі «відпочинку» до них приєдналася їх знайома дівчина. Вони вживали алкоголь та потім із застуванням фізичної сили зґвалтували дівчину.

Наразі зловмисників затримано, свою провину вони категорично заперечують.

Правоохоронців та їх спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Досудове розслідування триває: встановлюються всі обставини правопорушення, проводяться експертизи, допитуються свідки. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

Раніше повідомлялося, що мати й вітчим ґвалтували власну дитину та знімали на відео.

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Теги: Черкаси зґвалтування ДБР

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