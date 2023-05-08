Двоє правоохоронців, ймовірно, зґвалтували неповнолітню у Черкасах. Відкрито справу

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у груповому зґвалтуванні сімнадцятирічної дівчини двом правоохоронцям та їх співучаснику. Про це повідомляє пресслужба бюро.

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За попередньою інформацією, троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. У процесі «відпочинку» до них приєдналася їх знайома дівчина. Вони вживали алкоголь та потім із застуванням фізичної сили зґвалтували дівчину.

Наразі зловмисників затримано, свою провину вони категорично заперечують.

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Правоохоронців та їх спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Досудове розслідування триває: встановлюються всі обставини правопорушення, проводяться експертизи, допитуються свідки. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

Раніше повідомлялося, що мати й вітчим ґвалтували власну дитину та знімали на відео.