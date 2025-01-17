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Зеленський провів Ставку присвячену виробництву вітчизняної зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський провів Ставку присвячену виробництву вітчизняної зброї
За словами президента, робота над нарощенням виробництва зброї в Україні триває
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ключовою темою стала незалежність України в зброї. Про це глава нашої держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, робота над нарощенням виробництва зброї в Україні триває.

«Виробництво дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, зокрема роботизовані системи. Ми працюємо над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні. Вдячний усім партнерам, які нам допомагають», – наголосив він.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло. Як розповів Зеленський, у 2022 році частка зброї українського виробництва становила менше ніж 10% від загальних потреб. На цей час вона становить близько 33-34% від усього озброєння. Водночас Європа покриває близько 30% потреб, США – 40%.

Глава нашої держави наголосив, що для України важливо зберегти рівноправні відносини, як із Європою, так і зі Штатами. Це також важливо для гарантій безпеки.

Раніше повідомлялося, що більшість українських виробників зброї планують перенести свою діяльність за кордон.

До слова, у листопаді минулого року президент повідомив, що Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.

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Теги: Володимир Зеленський зброя озброєння президент

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