Експосадовець Міноборони підозрюється у постачанні ЗСУ неякісних кулеметів

Посадовці у 2022 році мали поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів, однак ЗСУ отримали дешеві аналоги

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети. Про це повідомляє ДБР.

Слідчі ДБР встановили, що посадовці мали у 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість вони провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого.

«200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу, через руйнування частин та механізмів. Через це державний бюджет зазнав збитків на понад 193 млн гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку», – йдеться у повідомленні.

Колишній посадовець Міноборони підозрюється у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, яке призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України)

Двоє керівників державного підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 114-1 та ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Зауважимо, що у 2024 році правоохоронці вже викривали цього експосадовця на розкраданні майже 1,5 мільярда гривень під час закупівлі снарядів для ЗСУ. Наразі це провадження розслідується. Йшлося про Олександра Лієва, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.