Військове посвідчення у застосунку Армія+. Деталі від Міноборони

У 2025 році в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у додатку Армія+

У додатку Армії+ з'явиться електронний документ для всіх військових

У 2025 році в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у додатку Армія+. Про плани реалізації цифрового документа для військових розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю блогеру Сергію Стерненку.

Вона зазначила, що це може бути реалізовано після запуску Єдиного реєстру військовослужбовців.

Катерина Черногоренко нагадала, що чотири місяці тому розробили законопроєкт №12066 про Єдиний реєстр військовослужбовців. Документ вже пройшов два читання у парламенті та наразі чекає на підпис президента. Вона наголосила, що як тільки президент підпише законопроєкт, то реєстр буде створено.

«Я думаю, що десь за перше півріччя 2025 року, фактично до червня, ми реалізуємо військове посвідчення», – підкреслила Черногоренко.

Зауважимо, що мобільний додаток Армія+ розробили фахівці Центру масштабування технологічних рішень при Генштабі ЗСУ спільно з Міністерством оборони України. Його запуск відбувся на початку серпня 2024 року.

До слова, Міністерство оборони легалізувало електронні рапорти, які подаються через застосунок «Армія+» або систему електронного документообігу, а також спростило вимоги до оформлення паперових рапортів та встановило терміни їх розгляду.

Нагадаємо, що на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою.