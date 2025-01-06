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Військове посвідчення у застосунку Армія+. Деталі від Міноборони

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Військове посвідчення у застосунку Армія+. Деталі від Міноборони
У 2025 році в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у додатку Армія+
фото ілюстративне

У додатку Армії+ з'явиться електронний документ для всіх військових

У 2025 році в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у додатку Армія+. Про плани реалізації цифрового документа для військових розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю блогеру Сергію Стерненку.

Вона зазначила, що це може бути реалізовано після запуску Єдиного реєстру військовослужбовців.

Катерина Черногоренко нагадала, що чотири місяці тому розробили законопроєкт №12066 про Єдиний реєстр військовослужбовців. Документ вже пройшов два читання у парламенті та наразі чекає на підпис президента. Вона наголосила, що як тільки президент підпише законопроєкт, то реєстр буде створено.

Військове посвідчення у застосунку Армія+. Деталі від Міноборони фото 1

«Я думаю, що десь за перше півріччя 2025 року, фактично до червня, ми реалізуємо військове посвідчення», – підкреслила Черногоренко.

Зауважимо, що мобільний додаток Армія+ розробили фахівці Центру масштабування технологічних рішень при Генштабі ЗСУ спільно з Міністерством оборони України. Його запуск відбувся на початку серпня 2024 року.

До слова,  Міністерство оборони легалізувало електронні рапорти, які подаються через застосунок «Армія+» або систему електронного документообігу, а також спростило вимоги до оформлення паперових рапортів та встановило терміни їх розгляду.

Нагадаємо, що на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою.

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Теги: армія реєстр законопроєкт військові Міноборони

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