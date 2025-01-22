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Вищий антикорупційний суд визначив заставу держсекретарю МВС часів Авакова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вищий антикорупційний суд визначив заставу держсекретарю МВС часів Авакова
Згідно з рішенням суду, експосадовець зобов'язаний носити електронний браслет
фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили Олексія Тахтая на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів

Вищий антикорупційний суд визначив держсекретарю Міністерства внутрішніх справ часів ексміністра Арсена Авакова заставу в розмірі 33,3 млн грн. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Суддя частково задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро щодо колишнього держсекретаря МВС Олексія Тахтая. Зокрема, він має прибувати за викликом детектива, прокурора або суду утриматись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт, не виїжджати без дозволу за межі Київської області та носити електронний браслет.

Чиновника підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні преміум-автомобілів загальною вартістю понад 6 млн грн.

Як з’ясували детективи, підприємець, який постачав обладнання для відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС, завищив його вартість. У 2018-2019 роках через свою громадську організацію він передав держсекретарю МВС чотири розкішні авто: двох автомобілів Volkswagen Touareg та двох автомобілів Toyota Land Сruiser.

У 2020 році держустанова МВС закупила це обладнання попри явно завищену вартість. Це спричинило збитки бюджету на понад 16 млн грн. Після звільнення Олексія Тахтая із займаної посади передані авто залишилися в його користуванні – їх просто подарували через формальний договір підконтрольній фірмі держсекретаря.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили колишнього топпосадовця МВС на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Йдеться про колишнього держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Олексія Тахтая.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. За даними ЗМІ, йдеться про нардепа Віктора Бондаря.

До слова, Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго». У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради.

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Теги: МВС Арсен Аваков Вищий антикорупційний суд корупція в Україні автомобіль

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