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Міноборони Німеччини заперечило, що Шольц блокує військову допомогу Україні

Ірина Бура
glavcom.ua
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Міноборони Німеччини заперечило, що Шольц блокує військову допомогу Україні
Пісторіус наголосив, що його відомство підготувало новий пакет допомоги, тепер же має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву
фото з відкритих джерел

Пісторіус: Ніякої блокади немає, але внутрішнє узгодження нового пакета допомоги в уряді ще не завершено

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував заяви про те, що канцлер Олаф Шольц блокує додатковий пакет військової допомоги Україні вартістю три мільярди євро. Про це Пісторіус розповів в інтерв’ю газеті Tagesspiegel, яке буде опубліковано 13 січня. Про це повідомляє DW.

За словами міністра, ніякої блокади немає, але внутрішнє узгодження нового пакета допомоги в уряді ще не завершено. Міністерство оборони підготувало пропозиції, однак остаточне політичне рішення має бути ухвалене найближчим часом.

«Пісторіус наголосив, що його відомство підготувало новий пакет допомоги, тепер же має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву», – зазначає видання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не погоджує новий великий пакет військової допомоги Україні. Так, в німецькому уряді вже кілька тижнів тривають суперечки щодо додаткової військової допомоги для України. За даними ЗМІ, міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус запропонували виділити близько 3 млрд євро на озброєння для Сил оборони України.

До слова, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки.

Як повідомлялося, у 2025 році Норвегія планує виділити Україні €2 млрд на допомогу Україні. Це найбільша надана військова підтримка в історії країни.

Окрім того, Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн. До нього ввійдуть, зокрема, ракети та боєприпаси.

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Теги: військова допомога міністр війна Норвегія Україна боєприпаси озброєння Олаф Шольц Анналена Бербок блокування Німеччина

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