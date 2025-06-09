Екссуддя Київського апеляційного суду Паленик намагався виїхати до Хорватії – медіа

У 2025 році Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Київського апеляційного суду (КАС) Ігоря Паленика, якого раніше підозрювали у хабарництві

Судя хотів поїхати з онукою нібито на оздоровлення у Хорватію

Суддя Київського апеляційного суду (КАС) Ігор Паленик, якого нещодавно звільнила Вища рада правосуддя, намагався виїхати за кордон. Як передає «Главком», про це повідомляє «Судовий репортер».

Так, раніше підозрюваному у корупції Паленика Вищий антикорупційний суд не дав дозволу на виїзд. Той хотів поїхати з онукою нібито на оздоровлення у Хорватію. За його словами, він буцімто потребував «оздоровлення, щоб його не звинуватили, що він умисно довів себе до такого стану, що не може відбувати покарання».

Однак для суду аргументів було недостатньо, тому Паленик залишиться в Україні.

Наприкінці 2023 року Паленика та його колегу В’ячеслава Дзюбіна відсторонили від роботи. Їх підозрювали у отриманні неправомірної вигоди. Повідомлялося, що Паленик отримав від Дзюбіна $25 тис. у коробці з-під віскі. Надалі $8300 він запакував у пачку з-під кави і передав їх судді Сливі. Суддя Глиняний отримав $8300 у рекламній брошурі інтернет-провайдера. Під час обшуків у Дзюбіна відшукали $10 тис., переданих як неправомірну вигоду, у Паленика знайшли усі $25 тис. неправомірної вигоди, оскільки, на думку слідства, той поміняв купюри перед їхньою передачею суддям Сливі та Глиняному. В Сливи та Глиняного знайшли по $8300.

Перед цим у Києві затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних у отриманні хабара за скасування арешту майна в справі колишнього керівника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. За даними журналістів, мова йшла про чотирьох суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін.

Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та надала згоду на утримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Судді Паленику обрали запобіжний захід з можливістю внести 4 млн грн застави, згодом такий самий захід обрали ще одному судді.

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика до 15 березня 2025 року. 27 березня, Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про звільнення судді Київського апеляційного суду (КАС) Ігоря Паленика, якого раніше підозрювали у хабарництві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.