Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Екссуддя Київського апеляційного суду Паленик намагався виїхати до Хорватії – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Екссуддя Київського апеляційного суду Паленик намагався виїхати до Хорватії – медіа
У 2025 році Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Київського апеляційного суду (КАС) Ігоря Паленика, якого раніше підозрювали у хабарництві
фото з відкритих джерел

Судя хотів поїхати з онукою нібито на оздоровлення у Хорватію

Суддя Київського апеляційного суду (КАС) Ігор Паленик, якого нещодавно звільнила Вища рада правосуддя, намагався виїхати за кордон. Як передає «Главком», про це повідомляє «Судовий репортер».

Так, раніше підозрюваному у корупції Паленика Вищий антикорупційний суд не дав дозволу на виїзд. Той хотів поїхати з онукою нібито на оздоровлення у Хорватію. За його словами, він буцімто потребував «оздоровлення, щоб його не звинуватили, що він умисно довів себе до такого стану, що не може відбувати покарання». 

Однак для суду аргументів було недостатньо, тому Паленик залишиться в Україні.

Наприкінці 2023 року Паленика та його колегу В’ячеслава Дзюбіна відсторонили від роботи. Їх підозрювали у отриманні неправомірної вигоди. Повідомлялося, що Паленик отримав від Дзюбіна $25 тис. у коробці з-під віскі. Надалі $8300 він запакував у пачку з-під кави і передав їх судді Сливі. Суддя Глиняний отримав $8300 у рекламній брошурі інтернет-провайдера. Під час обшуків у Дзюбіна відшукали $10 тис., переданих як неправомірну вигоду, у Паленика знайшли усі $25 тис. неправомірної вигоди, оскільки, на думку слідства, той поміняв купюри перед їхньою передачею суддям Сливі та Глиняному. В Сливи та Глиняного знайшли по $8300.

Перед цим у Києві затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних у отриманні хабара за скасування арешту майна в справі колишнього керівника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. За даними журналістів, мова йшла про чотирьох суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін.

Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та надала згоду на утримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Судді Паленику обрали запобіжний захід з можливістю внести 4 млн грн застави, згодом такий самий захід обрали ще одному судді. 

Вищий антикорупційний суд продовжив  строк дії обов'язків, покладених на суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика до 15 березня 2025 року. 27 березня, Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про звільнення судді Київського апеляційного суду (КАС) Ігоря Паленика, якого раніше підозрювали у хабарництві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя. 

Теги: суддя правосуддя відпустка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наближається день, коли Феміда все пробачить Насірову і Мартиненку
Наближається день, коли Феміда все пробачить Насірову і Мартиненку Правосуддя
26 травня, 10:10
«Потрібно терміново реагувати й закривати цю діру, через яку можна зливати інформацію фігурантам», – сказав голова НАБУ Кривонос
Витоки із судових реєстрів – масові. Директор НАБУ шокував даними
13 травня, 13:22
Садиба купця Йосифа Дмитрієва на вул. Хорива, 2 на Подолі
Суд захистив історичну садибу Дмитрієва на Подолі від забудови
14 травня, 18:28
Куколь замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою, виводив людей з окупації та співпрацював з 93 бригадою «Холодний Яр»
На Сумщині суд оголосив вирок чоловіку, який захищав село від росіян
19 травня, 16:34
Дуров отримав чергову заборону у Франції
Французи не дозволили Дурову з'їздити до США
20 травня, 15:54
Адміністрації Трампа доведеться поновити на посаді понад 1,3 тис. співробітників Міносвіти
Що буде із працівниками Міністерства освіти, яких звільнив Трамп: рішення суду
23 травня, 10:37
Розгляд обвинувального акту щодо кримського екссудді перебуває у Печерському райсуді з листопада 2019 року
Утік від тюрми до ЗСУ. Обвинувачений у держзраді кримський екссуддя демобілізувався
26 травня, 09:33
Марина Барсук
Суддя Марина Барсук розповіла про оновлення комунікації між судами та медіа
28 травня, 16:35
Адміністрація Трампа здобула перемогу у протистоянні з Associated Press за доступ до президента
Суд дозволив Трампу не пускати журналістів до Овального кабінету та борту Air Force One
7 червня, 03:59

Кримінал

Екссуддя Київського апеляційного суду Паленик намагався виїхати до Хорватії – медіа
Екссуддя Київського апеляційного суду Паленик намагався виїхати до Хорватії – медіа
Засуджену за передачу координат ЗСУ ворогу не обміняли і повернули в колонію
Засуджену за передачу координат ЗСУ ворогу не обміняли і повернули в колонію
На Буковині 15-річна дівчина шукала підробіток на літо, але натомість втратила пів мільйона
На Буковині 15-річна дівчина шукала підробіток на літо, але натомість втратила пів мільйона
СБУ затримала російських агентів, які підірвали авто прокурора у Дніпрі
СБУ затримала російських агентів, які підірвали авто прокурора у Дніпрі
Суд обрав запобіжний захід дружині глави Антимонопольного комітету
Суд обрав запобіжний захід дружині глави Антимонопольного комітету
ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича
ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
47K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
33K
Максимум тиждень? Ексміністр оборони Великої Британії оцінив готовність Європи протистояти Росії
16K
«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові
15K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua