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«Алло, Москва». Що відбувається зі справою про держзраду Медведчука?

Судові хроніки
Віталій Тараненко
glavcom.ua
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«Алло, Москва». Що відбувається зі справою про держзраду Медведчука?
Віктор Медведчук вимагав, щоб львівський суд підключав його до слухань справи через російські суди
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Розгляд гучної справи триває третій рік:  Медведчук з адвокатами на повному серйозі намагалися підключатися до судових засідань в Україні з приміщень російських судів

У вівторок, 4 лютого мало відбутися чергове засідання у справі за обвинуваченням у державній зраді колишнього нардепа від ОПЗЖ і кума Путіна Віктора Медведчука. Але через коротку відпустку одного з суддів розгляд перенесено.

Цю резонансну справу вже третій рік за закритими дверима слухає Личаківський районний суд Львова. До речі, вказана інстанція у вересні 2022 року відпустила Медведчука у статусі… військовополоненого до Росії. Це дозволило Україні обміняти екснардепа на дві сотні полонених оборонців «Азовсталі».

З тих пір Медведчук осів у РФ та атакує Україну. Наприклад, бомбардує українські суди заявами про злочини, які начебто вчинили перші особи України.

При цьому кум Путіна сам є підозрюваним у так званій «вугільній справі», про розвиток якої нещодавно писав «Главком». А ще має статус обвинуваченого у справі, яка тягнеться з часів анексії Росією Криму.

За даними слідства, з 2014 року Віктор Медведчук вступив у змову з росіянами (через компанію «Нові Проекти») у питанні видобутку корисних копалин родовища «Глибока» на Керченському шельфі Чорного моря.

Крім цього, кум Путіна, за версією правоохоронців, причетний до підготовки проєкту «Промінь», який був націлений на масовий збір персональних даних українців з метою їхнього вербування і залучення як агентів впливу. Іще Віктору Медведчуку українські силовики приписують розголошення росіянам місця розташування секретного військового підрозділу ЗСУ.

За перерахованими епізодами Офіс генпрокурора склав обвинувачений акт стосовно Медведчука за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу («Державна зрада») і  ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни», а саме: пособництво незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території). З червня 2022 року справу слухає «трійка» суддів Личаківського районного суду Львова у закритому режимі.

Поінформований співрозмовник «Главкома» у Личаківському районному суді Львова поділився ексклюзивними деталями розгляду справи про держзраду кума Путіна. Як виявилося, підготовче засідання тривало більше року. За цей час п’ятеро адвокатів Медведчука написали майже півтори сотні скарг на дії слідчих та прокурорів! Окремо сторона захисту клопотала про зміну підсудності, повернення прокурору обвинувального акта і навіть закриття кримінального провадження за термінами давності.

«Адвокати Медведчука сповна використовують законодавчі норми, які подекуди недосконалі. Наприклад, вони запустили на розгляд суду купу скарг на дії правоохоронців. Ідеться про можливі порушення, які, за даними сторони захисту, слідство допустило на стадії досудового розслідування. При цьому виникає дисонанс: судді, не маючи матеріалів справи, повинні давати оцінку цим скаргам. Звідси більшості скаргам суд не може надати ґрунтовних висновків», – пояснив співбесідник редакції.

До обміну у Росію, який відбувся у вересні 2022-го, Віктор Медведчук кілька разів через відеоконференцію з Київського апеляційного суду приєднувався до розгляду своєї справи у львівському суді. За інформацією джерела «Главкома», ув’язнений поводився дисципліновано, ставив питання і відповідав лише по суті справи.

Після того, як Путін виміняв Медведчука на дві сотні полонених азовців, справа про держзраду перейшла у заочний розгляд. Ця процедура дозволяє Феміді досліджувати докази без участі обвинуваченого. Щоправда, Медведчук не полишав спроб нав’язати власну гру. Зокрема, протягом 2023 року його адвокати закидали клопотаннями суд; вони просили дозволити Віктору Медведчуку підключатися до розгляду з приміщення російських судів.

«Львівський суд не погодився з позицією адвокатів та обвинуваченого. По-перше, Україна припинила будь-які відносини, у тому числі й дипломатичні з країною-агресоркою. Не може йти про жодну довіру до судів Росії, які могли би організувати відеоконференцію з Медведчуком. По-друге, суд здійснює заочний розгляд справи. Цей формат може бути припинено лише за однієї обставини, якщо у судове засідання прибуде обвинувачений Медведчук. Оскільки його точне місцеперебування невідомо, суд продовжує заочно слухати справу», – заявив співрозмовник «Главкома».

Станом на початок лютого 2025 року, суд дослідив письмові докази сторони обвинувачення. Учасники процесу дійшли до 63-го тому із 85-ти, які є у справі (кожен том налічує приблизно 250 сторінок). Далі очікується допит свідків, заявлених прокурором. Потім естафета переходить до сторони захисту, яка запропонує свої письмові докази.

На ухвалення вироку Медведчуку знадобиться не менше року, припускає співбесідник редакції у Личаківському районному суді. Зараз судді слухають цю справу щотижнево протягом одного дня.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: росія Віктор Медведчук війна путін військові обмін полоненими державна зрада окупація

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