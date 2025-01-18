Обшуки в ексведучого телеканалу Медведчука: деталі від СБУ

Фігуранту загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна

Макс Назаров після повномасштабного вторгнення виправдовував російську агресію, йому оголошено підозру

Ексведучий телеканалу очільника забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Макс Назаров (справжнє ім’я – Назар Діордіца) отримав підозру за виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Як повідомляв «Главком», раніше в Назарова було проведено обшуки.

«Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів «Наш» та NewsOne, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що після початку повномасштабної війни Назаров створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи Кремля. Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських «політекспертів», значна частина з яких наразі переховується в РФ.

«Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини рашистів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави. Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ», – повідомляють правоохоронці.

Тоді суд обрав для блогера запобіжний захід – домашній арешт, але згодом він продовжив підривну діяльність в інтересах Москви.

СБУ зазначає, що обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну обстановку всередині нашої держави.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.

Що відомо про Назарова?

Макс Назаров – проросійський пропагандист, ексведучий телканалу «Наш». Справжнє ім’я – Назар Діордіца.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії, створив Ютуб-канал, де змінив риторику на нібито проукраїнську. Проте, в якості експертів кликав фігурантів Реєстру держзрадників Чаплигу та Співака. Також одним з експертів був Пальчевський, який назвав війну «спеціальною військовою операцією» та звинуватив у ній Захід та «англо-саксів».

Діордіца їздив у Ірпінь, після його звільнення та виклав фото зруйнованих будинків з підписом «ці фото для вас у безпечній Європі», натякаючи на українців, що змушені були виїхати з країни через війну.

За деякими даними, має телеграм-канал «Наглий».

У 2021 році, під час загострення російсько-української війни, Діордіца допомагав звинуватити в цьому Україну. Він казав, що росіяни логічно пояснюють скупчення власних військ на кордоні, бо Україна «провокує» можливим вступом в НАТО.

Також поширював фейки про утиски російської мови та нацизм, розпалював ненависть між українцями, звинувачуючи жителів Львову у вандалізмі.

У 2020 році став відповідальним за включення у прямий ефір токшоу «представника» російських бойовиків – Родіона Мірошника, який казав про «громадянську війну» і заперечував, що Донбас – це Україна.