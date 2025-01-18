Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Обшуки в ексведучого телеканалу Медведчука: деталі від СБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Обшуки в ексведучого телеканалу Медведчука: деталі від СБУ
Фігуранту загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна
фото: СБУ

Макс Назаров після повномасштабного вторгнення виправдовував російську агресію, йому оголошено підозру

Ексведучий телеканалу очільника забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Макс Назаров (справжнє ім’я – Назар Діордіца) отримав підозру за виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Як повідомляв «Главком», раніше в Назарова було проведено обшуки.

«Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів «Наш» та NewsOne, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що після початку повномасштабної війни Назаров створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи Кремля. Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських «політекспертів», значна частина з яких наразі переховується в РФ.

«Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини рашистів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави. Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ», – повідомляють правоохоронці.

Тоді суд обрав для блогера запобіжний захід – домашній арешт, але згодом він продовжив підривну діяльність в інтересах Москви.

СБУ зазначає, що обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну обстановку всередині нашої держави. 

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.

Що відомо про Назарова?

Макс Назаров – проросійський пропагандист, ексведучий телканалу «Наш». Справжнє ім’я – Назар Діордіца.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії, створив Ютуб-канал, де змінив риторику на нібито проукраїнську. Проте, в якості експертів кликав фігурантів Реєстру держзрадників Чаплигу та Співака. Також одним з експертів був Пальчевський, який назвав війну «спеціальною військовою операцією» та звинуватив у ній Захід та «англо-саксів».

Діордіца їздив у Ірпінь, після його звільнення та виклав фото зруйнованих будинків з підписом «ці фото для вас у безпечній Європі», натякаючи на українців, що змушені були виїхати з країни через війну.

За деякими даними, має телеграм-канал «Наглий».

У 2021 році, під час загострення російсько-української війни, Діордіца допомагав звинуватити в цьому Україну. Він казав, що росіяни логічно пояснюють скупчення власних військ на кордоні, бо Україна «провокує» можливим вступом в НАТО.

Також поширював фейки про утиски російської мови та нацизм, розпалював ненависть між українцями, звинувачуючи жителів Львову у вандалізмі.

У 2020 році став відповідальним за включення у прямий ефір токшоу «представника» російських бойовиків – Родіона Мірошника, який казав про «громадянську війну» і заперечував, що Донбас – це Україна.

Читайте також:

Теги: обшук підозра Віктор Медведчук арешт блогер експертиза росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обшуки в будинку Макса Назарова
CБУ прийшла з обшуками до ексведучого телеканалу Медведчука
Сьогодні, 10:58
Поліцейські розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок
Нацполіція проводить обшуки в 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону ухилянтами
Вчора, 09:36
Щодо аварії тепломережі на вулиці Симона Петлюри, то «Київтеплоенерго» розповіло, що планували провести реконструкцію цієї ділянки
«Київтеплоенерго» заявило про обшуки через аварію на тепломережі
11 сiчня, 00:41
Суд з'ясував, що колишній поліціянт не вимагав хабара, його підставили
На Одещині суд виправдав експосадовця поліції, якого звинувачували в отриманні хабара
5 сiчня, 16:38
Суд обирає запобіжний захід Доманському, 27 грудня 2024 року
Суд обрав запобіжний захід для депутата Львівської облради, який ховав гроші в унітазі
27 грудня, 2024, 14:27
Знущання з солдатів 211-ї бригади: оголошено підозру одному з офіцерів
Знущання з солдатів 211-ї бригади: оголошено підозру одному з офіцерів
26 грудня, 2024, 17:30
Датою зникнення ексчиновника вказано 20 червня 2024 року
Екскерівник Київського метрополітену – у розшуку, переховується від слідства
23 грудня, 2024, 19:00
Після нападу у Магдебурзі щонайменше два німецьких міста заявили про згортання різдвяних ярмарків
Різдвяний ярмарок у Німеччині атакував лікар із Саудівської Аравії
21 грудня, 2024, 01:58
Раніше повідомлялося, що 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу
БЕБ отримало дані про українців на OnlyFans
18 грудня, 2024, 22:08

Кримінал

Обшуки в ексведучого телеканалу Медведчука: деталі від СБУ
Обшуки в ексведучого телеканалу Медведчука: деталі від СБУ
Син нардепа отримав підозру в розкраданні бюджетних коштів на Львівщині
Син нардепа отримав підозру в розкраданні бюджетних коштів на Львівщині
Затримано директора департаменту одного із найбільших банків України, який «донатив» на армію РФ
Затримано директора департаменту одного із найбільших банків України, який «донатив» на армію РФ
CБУ прийшла з обшуками до ексведучого телеканалу Медведчука
CБУ прийшла з обшуками до ексведучого телеканалу Медведчука
Масштабні обшуки у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону: поліція повідомила результати
Масштабні обшуки у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону: поліція повідомила результати
У Конотопі чоловік під час застілля вбив свою співмешканку
У Конотопі чоловік під час застілля вбив свою співмешканку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 січня 2025
38K
Трамп переніс інавгурацію в Капітолій через погоду
13K
Залужний привітав з днем народження академіка та Героя України
8703
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
8124
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:00
В Україні дешевшає популярний овоч через низьку якість
Сьогодні, 05:39
Дрони вчергове атакували Тульську область
Сьогодні, 04:17
На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
Сьогодні, 04:06
У «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
Сьогодні, 01:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua