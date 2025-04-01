СБУ повідомила деталі затримання політексперта з «пулу Медведчука»

У 2022 році Молчанов виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів

Кирило Молчанов був завербований і працював одночасно на дві спецслужби РФ

Служба безпеки спільно зі Службою зовнішньої розвідки та правоохоронними органами Республіки Польща провела багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС. Це перший випадок передачі Україні російського агента, який працював в інформаційній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як розповіли правоохоронці, спочатку блогера, який працював на колишнього нардепа та обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука, Кирила Молчанова затримали у Польщі. На цей час він перебуває в одному із київських СІЗО.

За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби РФ.

«За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Документи Кирила Молчанова фото: ssu.gov.ua/СБУ

У 2022 році Молчанов виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів «Другая Украина» та «Голос Європи».

Політолог Медведчука також був одним із частих гостей токшоу пропагандиста Володимира Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах, де виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про Україну.

Крім того, Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

«Ще одним важливим напрямом підривної діяльності фігуранта були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього псевдополітолог використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно «репостив» чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони», – повідомляє СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність). Розслідування триває.

Нагадаємо, політолога та блогера Кирила Молчанова було затримано польськими правоохоронцями та депортовано в Україну.

До слова, обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук створив у Росії «політичний рух» «Другая Украина». Туди долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.