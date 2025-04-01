Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ повідомила деталі затримання політексперта з «пулу Медведчука»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
СБУ повідомила деталі затримання політексперта з «пулу Медведчука»
У 2022 році Молчанов виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів
фото з соцмереж

Кирило Молчанов був завербований і працював одночасно на дві спецслужби РФ

Служба безпеки спільно зі Службою зовнішньої розвідки та правоохоронними органами Республіки Польща провела багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС. Це перший випадок передачі Україні російського агента, який працював в інформаційній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як розповіли правоохоронці, спочатку блогера, який працював на колишнього нардепа та обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука, Кирила Молчанова затримали у Польщі. На цей час він перебуває в одному із київських СІЗО.

За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби РФ.

«За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Документи Кирила Молчанова
Документи Кирила Молчанова
фото: ssu.gov.ua/СБУ

У 2022 році Молчанов виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів «Другая Украина» та «Голос Європи».

Політолог Медведчука також був одним із частих гостей токшоу пропагандиста Володимира Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах, де виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про Україну.

Крім того, Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

«Ще одним важливим напрямом підривної діяльності фігуранта були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього псевдополітолог використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно «репостив» чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони», – повідомляє СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність). Розслідування триває.

Нагадаємо, політолога та блогера Кирила Молчанова було затримано польськими правоохоронцями та депортовано в Україну.

До слова, обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук створив у Росії «політичний рух» «Другая Украина». Туди долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року. 

Теги: Віктор Медведчук СБУ Польща пропагандист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ЄС побоюються, що глава Єврокомісії захопить повноваження щодо оборонного бюджету
Країни ЄС побоюються розширення повноважень Брюсселю у сфері оборони – Politico
4 березня, 10:01
Крім скасування підроблених медвисновків Служба безпеки спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через «оборудку»
Суд скасував майже пів тисячі довідок про інвалідність, виданих харківською МСЕК
5 березня, 13:18
Сійярто звинуватив Польщу в перешкоджанні «мирному плану» Трампа
Сійярто звинуватив Польщу в перешкоджанні «мирному плану» Трампа
8 березня, 12:54
Пункт пропуску «Шегині» сповільнить роботу
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею сповільнить роботу: названо дату
10 березня, 19:58
Правоохоронці затримали жінку «на гарячому»
Російська агентка планувала скоїти подвійний теракт у Миколаєві
13 березня, 12:21
Бригинець: На жаль, сучасна молодь дуже тяжіє до російської музики
Чому молодь досі слухає російську музику? Відомий продюсер дав відповідь
19 березня, 17:00
Корчевніков був відомим завдяки серіалу «Кадети», а наразі очолює прокремлівський телеканал «Перший суспільний православний телеканал «Спас»
СБУ повідомила про підозру «екскадету» і пропагандисту Корчевнікову
19 березня, 13:08
Дружина Остапчука Катерина Полтавська розповіла, чому вони поїхали за кордон
Остапчук виїхав з родиною за кордон: дружина ведучого назвала причину
20 березня, 09:59
Польські правоохоронці затримали Молчанова та депортували до України
Польща депортувала в Україну пропагандиста, що працював на Медведчука
Сьогодні, 13:18

Кримінал

СБУ повідомила деталі затримання політексперта з «пулу Медведчука»
СБУ повідомила деталі затримання політексперта з «пулу Медведчука»
У Рівному суд відпустив чоловіка, винного в чотирьох зґвалтуваннях
У Рівному суд відпустив чоловіка, винного в чотирьох зґвалтуваннях
На Харківщині псевдоцілителі ошукали українців на мільйони гривень
На Харківщині псевдоцілителі ошукали українців на мільйони гривень
За $8 тис. переводив військових у тил. Ексвисокопосадовець ЗСУ отримав підозру
За $8 тис. переводив військових у тил. Ексвисокопосадовець ЗСУ отримав підозру
СБУ повідомила про підозру російським генералам, причетним до ракетного удару по театру в Чернігові
СБУ повідомила про підозру російським генералам, причетним до ракетного удару по театру в Чернігові
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
90K
«Бог цій людині дав усе, крім розуму…». Поет Крищенко назвав співака, який «був гордістю, а став ганьбою»
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
25K
Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО
20K
Прогноз магнітних бур на 1-3 квітня: якою буде сонячна активність
17K
У Чорнобильському заповіднику з'явився агресивний хижак з-за океану

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua