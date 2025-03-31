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У Криму невідомі спалили могилу російського пропагандиста

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Криму невідомі спалили могилу російського пропагандиста
Пошкоджена могила російського пропагандиста в селищі Нижньогірський
фото: російські ЗМІ

Окупаційна влада звинуватила в інциденті Україну

Невідомі підпалили і розгромили могили так званого воєнного кореспондента«Известий» Олександра Федорчака і трьох окупантів. За фактом події правоохоронці порушили кримінальну справу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На кладовищі не було охорони. Наразі невідомо, хто причетний до руйнування могили, однак окупаційна влада вже встигла звинуватити Україну.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков закликав застосовувати найжорстокіші заходи до зловмисників. «Це не дозволено і обурливо, жахливо, і ми найрішучішим чином засуджуємо такі дії», – сказав він.

Нагадаємо, російський пропагандист, кореспондент газети «Известия» Олександр Федорчак ліквідований у зоні бойових дій в Україні. Пропагандист працював на фронті російсько-української війни із 2022 року, виправдовуючи агресію Кремля.

Федорчака поховали 28 березня в селищі Нижньогірський у Криму. До роботи в «Известиях» був кореспондентом каналу «Звезда», а раніше – каналу «Крым 24» і Кримського інформагентства.

Раніше в Україні загинув редактор російського пропагандистського телеканалу «Известия» Максим Єлисеєв.

Як повідомлялося, 19 квітня 2024 року на фронті в Україні загинув російський воєнкор-пропагандист Семен Єрьомін.

До слова, у Білгородській області знімальна група «Першого каналу» підірвалася на міні. Пропагандистка Ганна Прокоф'єва загинула, а оператора Дмитра Волкова, який перебував із нею, було поранено.

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Теги: пропагандист кладовище Крим

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