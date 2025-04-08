СБУ оголосила нові підозри Скабєєвій

Пропагандистка відома своєю активною підтримкою політики Путіна

Служба безпеки зібрала нові докази злочинної діяльності російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Вона виправдовує агресію РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Скабєєва в ефірах передачі «60 хвилин» на російському телебачені неодноразово закликала до захоплення Києва, Херсона, Запоріжжя та інших великих міст України.

Крім того, пропагандистка пропонувала знищити енергетичну інфраструктуру України, щоб знеструмити цілі регіони в країні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скабєєвій про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації);

ст. 436 (пропаганда війни).

Правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення пропагандистки до відповідальності.

Нагадаємо, коли бійці Сил оборони взяли в полон двох військовослужбовців армії КНДР під час боїв на території Курської області – російські пропагандисти заявили, що корейців у них «украли». Тим часом Скабєєва вдала, що абсолютно не розуміє, чому і як українська армія опинилася в Курській області і до чого тут корейці.

Раніше в ефірі телевізійної програми запрошений військовий експерт Костянтин Сівков наважився похвалити Залужного і визнав, що той є талановитим воєначальником, оскільки у складних умовах зміг зупинити армію РФ. Від почутого у ведучої сталася справжня істерика.

До слова, Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який входить до медійного пулу очільника РФ Путіна і вважається одним із головних «кремлівських рупорів».