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Метадон у шкарпетках: справа про постачання наркотиків до столичного СІЗО скерована до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Метадон у шкарпетках: справа про постачання наркотиків до столичного СІЗО скерована до суду
Обвинувачені діяли на чолі з 47-ми річною жінкою, яка перебувала в державному управлінні «Київський слідчий ізолятор»
фото: Київська міська прокуратура

У Києві перед судом постане група, яка організувала постачання метадону до СІЗО, використовуючи цукерки, банани та шкарпетки

Київська прокуратура передала до суду справу проти трьох осіб, які організували постачання метадону до слідчого ізолятора, маскуючи наркотики в звичайних продуктах та речах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. 

Слідчі встановили, що обвинувачені на чолі з 47-ми річною жінкою, яка перебувала в ДУ «Київський слідчий ізолятор», створили організовану групу, що спеціалізувалась на придбанні, зберіганні з метою збуту, а також його збуті у СІЗО.
 
«Члени групи фасували та маскували метадон у цукерках, бананах та шкарпетках, які передавали до ізолятора, а вже там організаторка поширювала наркотики серед мешканців установи», – йдеться у повідомленні.

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Члени групи фасували та маскували метадон у цукерках, бананах та шкарпетках, які передавали до слідчого ізолятора
фото: Київська міська прокуратура

Досудове розслідування проводили слідчі Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, з залученням Управління стратегічних розслідувань  в м. Києві ДСР НП України. 
 
Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.  

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали наркоторговця, який пакував психотропи у лампочки та збував поштою. Як повідомляється, поліцейські з'ясували, що 35-річний місцевий мешканець налагодив збут психотропних речовин. Замовлення він приймав через месенжери, а товар відправляв, користуючись послугами поштового зв'язку.

Раніше у Києві дільничні офіцери поліції затримали 25-річну наркозбувачку, яка маскувала психоптропи під свічки. 

До слова, киянин, який перебував на програмі замісної терапії, вирішив збільшити свою «дозу». Для цього він обманом отримував рецепти на метадон у різних медичних закладах. Тепер за свої дії він може опинитися за ґратами. 

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Теги: Київ СІЗО наркотики

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