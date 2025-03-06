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Справа Ірини Фаріон. Хто підтримує підозрюваного у вбивстві – розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Справа Ірини Фаріон. Хто підтримує підозрюваного у вбивстві – розслідування
Жінки у футболках із зображенням підозрюваного у вбивстві Фаріон та написом «Зінченко не винний» підтримують обвинуваченого у залі суду
фото з відкритих джерел

У підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон з'явився «клуб підтримки»

У Львові вже понад пів року триває розгляд справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Неочікувано на судових засіданнях сформувалася група підтримки підозрюваного у злочині В’ячеслава Зінченка. Організовані групи людей з різних міст приїжджають на слухання, аби підтримати обвинуваченого та висловити співчуття його рідним. Про це йдеться у журналістському розслідуванні проєкту «Змови», інформує «Главком».

Під час чергового судового засідання жінки, одягнені у футболки із зображенням підозрюваного та написом «Зінченко не винний», активно підтримували обвинуваченого в залі суду. Після завершення слухання вони супроводжували його до конвойного автомобіля, вигукуючи слова підтримки.

«Вони підбадьорюють його, вони як би заставляють його усвідомити, що він нічого не робив, що він білий-пухнастий, що це не його злочин і він скоро вийде на волю. Така його моральна, психологічна підтримка», – зауважив депутат Львівської міської ради (ВО «Свобода») Андріян Гутник.

Журналісти з’ясували, що долучитися до групи підтримки досить просто. Зазначається, що у Facebook є приватна спільнота, де стрічка рясніє дописами, що наполягають на невинуватості Зінченка.

Справа Ірини Фаріон. Хто підтримує підозрюваного у вбивстві – розслідування фото 1

Однією з адміністраторок цієї сторінки є особа з ніком Світлана Володимирівна. Вона також організовує щоденні трансляції в TikTok, де здебільшого поширюють фейки про справу Ірини Фаріон та принижують потерпілих.

За даними журналістського розслідування, у групі підтримки підозрюваного у вбивстві також є Олександр. Чоловік стверджує, що нібито особисто бачив вбивцю Ірини Фаріон, і це точно не був Зінченко. Однак він не надавав жодних офіційних свідчень слідству і не є свідком у справі.

Справа Ірини Фаріон. Хто підтримує підозрюваного у вбивстві – розслідування фото 2
фото: НТА

Ще однією учасницею «клубу підтримки» є Олена Петрусь, яка приїхала на суд із Броварів, Київської області. Варто зазначити, що у 2020 році вона активно поширювала у соціальних мережах дописи з вимогою заборонити російський контент в Україні. Проте тепер, під час повномасштабної війни, за інформацією журналістів, вона співає російські пісні.

Олена Петрусь підтримує Зінченка у суді
Олена Петрусь підтримує Зінченка у суді
фото: НТА

Оксана Казимова – ще одна прихильниця підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. З початком бойових дій на Сході жінка на своїй сторінці у Facebook публікувала дописи, в яких звинувачувала українських військових в обстрілах цивільних, йдеться у розслідуванні.

Оксана Казимова також підтримує Зінченка у суді
Оксана Казимова також підтримує Зінченка у суді
фото: НТА

Групу підтримки організувала стороння особа з-за кордону. Як виявилось, ініціаторкою є та сама Світлана, яка веде прямі ефіри в TikTok і в соцмережах називає себе по батькові – Володимирівна. Однак, після ретельного аналізу її сторінки у Facebook журналістами, з’ясувалося, що її справжнє прізвище – Назаренко.

Світлана Назаренко не приєднується на судові слухання, але підтримує Зінченка з-за кордону
Світлана Назаренко не приєднується на судові слухання, але підтримує Зінченка з-за кордону
фото: НТА

«Ця інформаційна група підтримки діє в той спосіб, який вигідний їхнім кураторам. Я впевнений – це куратори зі сторони Москви. Їхня робота прослідковується у соціальних мережах настільки явно, що там можна зробити однозначний висновок про те, що їх хтось не просто супроводжує, але й фінансує. Я думаю, що тут без руки ФСБ в цій історії не обійшлося», – зауважив юрист Андрій Петришин.

Прихильниці підозрюваного у вбивстві разом із його мамою
Прихильниці підозрюваного у вбивстві разом із його мамою
фото: НТА

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, у Шевченківському районному суді Львова відбувся розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Підсудному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід – арешт без права внесення застави до 24 квітня.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

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Теги: Ірина Фаріон вбивство суд мовознавець Львів

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