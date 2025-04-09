Обвинуваченому в убивстві Фаріон продовжено тримання під вартою

18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення

В’ячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, залишили під вартою до 8 червня. Як передає «Главком», про це повідомляє «Суспільне. Львів».

Засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон розпочалось о 10:35 у Шевченківському суді Львова. В'ячеслав Зінченко повідомив, що його прибуття затримали через те, що йому надавали медичну допомогу. Перед початком засідання Юрій Немировський зазначив, що його підзахисному зле.

Суд пішов до нарадчої кімнати, після чого суддя оголосив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для В'ячеслава Зінченка продовжили до 8 червня.

Юрій Немировський зачитав клопотання про перенесення судового засідання у зв'язку зі станом Зінченка. Інформацію про самопочуття підзахисного адвокат отримав від нього перед початком слухання.

Суд задовольнив клопотання та оголосив перерву в розгляді. Наступне засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон відбудеться 29 квітня.

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, у Шевченківському районному суді Львова відбувся розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Підсудному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід – арешт без права внесення застави до 24 квітня.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.