Донька Фаріон розповіла, скільки заробляє на місяць

За даними декларації, у Софії особи немає у володінні автомобілів

Декларація доньки загиблої професорки: доходи, подарунки та нерухомість

Донька загиблої професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон Софія Особа отримує щомісячну зарплату в розмірі 37,5 тисяч гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані її електронної декларації за минулий рік.

Донька вбитої професорки Львівської політехніки обіймає посаду начальника відділу організації подій у Львівській міській раді.

За рік її дохід склав 450 534 гривень після сплати податків, що в середньому становить 37,5 тисяч гривень на місяць. Також у декларації зазначений дохід від роялті 1287 гривень від видавництва «Свічадо».

Декларація Софії Особи за 2024 рік скріншот

Також Софія за минулий рік отримала подарунків від небайдужих громадян на загальну суму 600 тисяч гривень.

За даними декларації, у Софії особи немає у володінні автомобілів.

Декларація Софії Особи за 2024 рік скріншот

У розділі про нерухоме майно зазначено квартиру в Львові площею 89,9 кв. м, яка належить декларантці на праві власності. Також вказано земельну ділянку в Львівській області площею 151 кв. м.

Нагадаємо, Софія Особа боїться виходити на вулицю та користується послугами державної охорони після вбивства її матері Ірини Фаріон. Адвокатка Наталія Романик зауважила, що Софія Особа боїться за своє життя через постійні погрози. До того ж донька мовознавиці відвідує сеанси психотерапії.

Також повідомляли, що донька покійної мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що її матір хотіли вбити ще 17 липня 2024 року, однак спроба провалилася.