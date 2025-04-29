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«Бандера в спідниці». Відома мовознавиця розповіла про свою дружбу з Фаріон

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Бандера в спідниці». Відома мовознавиця розповіла про свою дружбу з Фаріон
Мовознавиця порівняла Ірину Фаріон із натягнутою струною
колаж: glavcom.ua

Лариса Ніцой про Ірину Фаріон: «Ти у нас тендітна квіточка, але яка! Квітка-ломикамінь».

Сьогодні, у день народження загиблої мовознавиці Ірини Фаріон, її колега Лариса Ніцой поділилася спогадами про їхню дружбу, назвавши Фаріон «Бандерою в спідниці» за її принциповість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мовознавиці.

Ніцой згадала, як вони жартували про свій весняний день народження, та відзначила силу характеру Фаріон, порівнюючи її з «квіткою-ломикаменем».

«Ми з нею обоє весняні. Вона мені казала, що я березневий пролісок, квітка-первоцвіт, який пробивається крізь товщу снігу і льоду. А я у відповідь сміялася: «Та що той сніг. Це ти у нас тендітна квіточка, але яка! Квітка-ломикамінь. Крізь скелі проростаєш». Але останнім часом я все частіше її називала Бандерою в спідниці», – згадує Лариса Ніцой.

Мовознавиця також пригадала їх розмови про мовну політику та суспільну реакцію на позицію Фаріон.

«Коли я обурювалася:

– Та що ж таке! Замість підтримати «без мови не дати роботи» – вони підняли виття «не можна так різко, не розколюйте суспільство, треба особистим прикладом, а не примусом». Я розумію, якби це вили риги, опзж, ще якась гидь… Але ж це наші таке морозять! Ми ж на Майдані разом стояли. Вони ж з нашого світу, українського, замість підтримувати несуть таку «пургу»!

Вона спокійно слухала, а потім резонно зауважувала:

– ТИ КОГО НАЗИВАЄШ НАШИМИ?

Пффф. І я здувалася як кулька: «А й справді?»», – розповіла Лариса Ніцой.

Мовознавиця порівняла Ірину Фаріон із натягнутою струною.

«Коли я вперше почула виступ Ірини Фаріон наживо, я сказала своєму Андрієві: «Вона як натягнута струна. Ти уявляєш, скільки сили треба, щоб бути весь час в такому тонусі…»

Але саме натягнуті струни і звучать. І вона ох і звучала!», – пригадує Лариса Ніцой.

Нагадаємо, донька мовознавиці Софія Особа поділилася щемливими спогадами про останній день народження матері.

Як відомо, вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30, у Львові на вулиці Томаша Масарика. Її поранили в голову та госпіталізували. О 23:30 вона померла у реанімації. Було порушено кримінальну справу, за кілька днів затримано підозрюваного.

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Теги: Ірина Фаріон Лариса Ніцой мовознавець

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