МВС: Шефіра планували не налякати, а саме вбити

Слідство має три версії замаху на життя Сергія Шефіра

Голова МВС Денис Монастирський переконаний у тому, що метою нападу на першого помічника президента України Сергія Шефіра було вбивство. Поліція наразі розглядає три основні версії. Про це міністр внутрішніх справ заявив під час брифінгу.

За словами Монастирського, метою нападу був замах на життя Сергія Шефіра, а не спроба налякати команду президента України. Міністр наголосив, що сьогоднішній інцидент ніяк не відзначиться на майбутніх реформах у країні, в тому числі на боротьбі зі злочинністю.

«Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Наголошую, що команду президента не налякати, ті реформи, які початі, в тому числі у боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені», – заявив Монастирський.

Національна поліція, зі свого боку, розглядає три основні версії нападу: замах з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні, замах через державну діяльність та замах за участі іноземних спецслужб.

До слова, за інформацією ЗМІ, авто Шефіра після обстрілу проїхало ще кілька кілометрів, є свідок замаху.

Зазначимо, Шефір назвав мету замаху на себе та розкрив деталі стрілянини.

До слова, Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За попередніми даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.

Нагадаємо, що Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у «Студії Квартал-95».

Нещодавно ЗМІ писали, що в серпні 2021 року сталася сварка президента Зеленського з його давнім другом Шефіром. Журналісти стверджують, що конфлікт між ними був настільки серйозним, що помічник президента забирав свої речі з офісу і не приходив на Банкову.