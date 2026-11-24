Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ще одному посадовцю Полтавської міської ради у справі про вимагання відкатів від підрядників. Загалом у межах розслідування підозри вже отримали 11 осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву НАБУ.

За даними слідства, посадовці Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради діяли у змові з колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міськради. Вони систематично вимагали й отримували неправомірну вигоду від представників підрядних організацій.

Розмір відкату становив 10% від суми договорів із підрядниками. Новому фігуранту справи інкримінують кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. За даними НАБУ, сума неправомірної вигоди перевищує 3 млн грн.

Наразі у справі налічується 11 підозрюваних. Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують розслідування і встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до корупційної схеми.

У червні правоохоронці викрили схему вимагання відкатів під час виконання підрядних робіт, зокрема ремонту місцевих доріг. Тоді про підозру повідомили чотирьом особам: депутату та посадовцю міської ради, а також двом представникам підрядних компаній.

Вищий антикорупційний суд обрав депутату запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33,28 млн грн.

Варто нагадати, що раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео початку обшуку в будинку генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який фігурує у справі «Карфаген-2». На записі чути, як охорона погрожує детективам відкрити вогонь, якщо ті зайдуть на територію.