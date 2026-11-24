Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Донецькій області агентку ФСБ, яка допомагала російським військам коригувати обстріли Слов’янська. За даними слідства, жінка працювала перукаркою та збирала інформацію про розташування українських військових і техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

Основними цілями російської агентки були запасні командні пункти, логістичні склади та місця тимчасової зупинки автоколон Збройних сил України й Національної гвардії.

Щоб виявити військові об’єкти та передати їхні координати росіянам, жінка пішки обходила вулиці міста й фотографувала місця розташування Сил оборони на телефон. Також вона збирала інформацію під час поїздок на роботу та додому.

Повернувшись до помешкання, фігурантка готувала звіти для куратора від ФСБ і надсилала їх через анонімний чат у месенджері. Крім того, вона підшукувала для російської спецслужби нових потенційних інформаторів.

За даними СБУ, жінка потрапила в поле зору російської спецслужби після відновлення спілкування зі знайомим, який воює у складі збройного угруповання РФ «100 мотострілкова бригада республіканської гвардії ДНР». У спецслужбі стверджують, що він також є позаштатним співробітником ФСБ по так званій «ДНР» і саме він давав жінці завдання.

Співробітники СБУ затримали агентку та провели заходи для убезпечення позицій українських оборонців. Під час обшуку в її помешканні вилучили смартфон, за допомогою якого вона контактувала з ворогом і збирала розвідувальні дані.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою.

У разі доведення вини затриманій загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині російського інформатора. Ним виявився контрактник із Краматорська, який самовільно залишив військову частину і на замовлення РФ коригував обстріли прифронтового міста.