У Галицькому районному суді Львова 24 листопада розпочалося підготовче засідання у справі Ірини Саветіної, обвинуваченої у скоєнні теракту в лютому 2026 року. Суд продовжив жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Обвинувачену доправили до зали суду в супроводі військовослужбовців Національної гвардії. У засіданні взяли участь прокурор Олег Телефанко, адвокат Андрій Яцишин та колегія суддів під головуванням Людмили Мироненко.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження терміну тримання Саветіної під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

Натомість сторона захисту наполягала на застосуванні м'якшого запобіжного заходу. Адвокат заявив, що прокуратура не надала достатніх доказів існування ризиків, які б обґрунтовували подальше перебування обвинуваченої під вартою.

Захисник попросив суд застосувати домашній арешт з носінням електронного браслета, аргументуючи це наявністю у Саветіної постійного місця проживання.

Обвинувачена підтримала позицію адвоката та заявила, що не мала наміру тікати за кордон і не планує цього робити.

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Після перебування у нарадчій кімнаті колегія суддів ухвалила рішення продовжити Саветіній тримання під вартою без права внесення застави.

22 лютого 2026 року у Львові стався теракт, унаслідок якого загинули двоє людей, ще понад 20 зазнали травм.

Однією із загиблих стала 23-річна поліцейська Вікторія Спілка. Згодом у лікарні помер військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський.

У межах розслідування правоохоронці затримали 33-річну мешканку Рівненської області. За версією слідства, жінка діяла за вказівками представника російських спецслужб.

Також правоохоронці встановили причетність до справи 18-річної мешканки Харкова, якій повідомили про підозру.

9 листопада Служба безпеки України завершила досудове розслідування та скерувала обвинувальний акт до суду.

Саветіній інкримінують вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 22 лютого міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко назвав основну версію слідства щодо теракту у Львові. За словами очільника МВС, злочин міг бути скоєний на замовлення російських спецслужб.

Того ж дня прокуратура повідомила про підозру затриманій мешканці Рівненщини. Правоохоронці провели обшуки за місцями її проживання та перебування.

Вже 23 лютого Галицький районний суд Львова обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.