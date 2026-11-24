Вища рада правосуддя відхилила скаргу судді Євгенія Аблова на рішення про його звільнення з посади. Йдеться про колишнього заступника голови ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, який став відомим завдяки фразі «Шеф, давай шото учудим» на записах НАБУ. Про це пише «Главком» з посиланням на рішення Вищої ради правосуддя, про що повідомили кореспонденти «Схем».

24 листопада ВРП розглянула скаргу Аблова на рішення дисциплінарної палати, яка раніше внесла подання про його звільнення. Більшістю голосів члени Ради відхилили скаргу та залишили рішення про звільнення судді в силі.

Таким чином, Аблов втратив можливість піти у відставку та отримувати довічне грошове утримання. Ще у 2023 році він подав заяву про звільнення у відставку, однак ВРП зупинила її розгляд через дисциплінарні скарги, які могли стати підставою для звільнення судді.

Підставою для дисциплінарного провадження стали записи НАБУ з кабінету тодішнього голови ОАСК Павла Вовка. За висновками дисциплінарної палати, Аблов намагався встановити контроль над ухваленням рішень, щоб заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та зірвати кваліфікаційне оцінювання суддів.

Євгеній Аблов також відомий рішеннями, які викликали значний суспільний резонанс. У грудні 2013 року він зобов’язав правоохоронців розігнати активістів Майдану. А у 2017 році визнав законною закупівлю так званих «рюкзаків Авакова» – спорядження для Нацгвардії, у справі про яке фігурував син тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Крім того, Аблов є фігурантом справи НАБУ щодо ймовірного захоплення державної влади через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя. У цьому провадженні підозри оголосили низці суддів ОАСК, зокрема Павлу Вовку та Євгенію Аблову.