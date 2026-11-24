Служба безпеки України завершила досудове розслідування воєнних злочинів російського фельдшера Іллі Сорокіна, якого обвинувачують у масових катуваннях українських військовополонених. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, Сорокін працював фельдшером медичної частини виправної колонії №10 управління виконання покарань у республіці Мордовія РФ. У цій російській в’язниці утримували, зокрема, поранених українських військовослужбовців.

Правоохоронці встановили, що впродовж понад трьох років – із лютого 2023 року до квітня 2026 року – фігурант під виглядом проведення медичних оглядів застосовував фізичне насильство та психологічний тиск до полонених воїнів Збройних сил України.

«За матеріалами справи, зловмисник використовував електрошокер для катування потерпілих струмом, що призводило до непритомності або тимчасового паралічу різних частин тіла», – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, за даними слідства, російський фельдшер бив українських військовополонених гумовими кийками до втрати свідомості. Після цього він залишав потерпілих у холодних камерах, не надаючи їм необхідної медичної допомоги. Саме через жорстоке поводження з ув’язненими Сорокін отримав від українських військовополонених прізвисько «доктор зло».

У Службі безпеки України наголосили, що дії фігуранта грубо порушують вимоги Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Слідчі СБУ кваліфікували дії росіянина за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими).

Наразі Сорокін перебуває на території Російської Федерації. Українські правоохоронці продовжують вживати заходів для притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності.

«Незважаючи на те, що зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за скоєне», – зазначили у СБУ.

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України спільно з Департаментом карного розшуку Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, ще у грудні 2025 року українські правоохоронці повідомили про підозру російському фельдшеру на прізвисько «доктор зло». За інкримінований йому воєнний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.