Після екстрадиції з Молдови підозрюваний офіцер перебуватиме під вартою без права внесення застави

Молдова екстрадувала до України старшого лейтенанта Збройних сил України, якого підозрюють у систематичному катуванні підлеглих під час будівництва фортифікаційних споруд. За даними слідства, офіцер бив військовослужбовців, погрожував їм, а одного з підлеглих наказав прив'язати до дерев'яної конструкції у формі хреста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Компетентні органи Молдови передали підозрюваного українській стороні 19 листопада 2026 року через пункт пропуску на Вінниччині. Після екстрадиції суд залишив у силі раніше обраний запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Що відомо про катування військовослужбовців

За даними слідства, з лютого до травня 2024 року старший лейтенант командував взводом понтонно-мостового батальйону однієї з військових частин на Тернопільщині. Під час будівництва фортифікаційних споруд на східному напрямку він систематично застосовував фізичне насильство до підлеглих.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів імовірного катування військовослужбовців.

Зокрема, за версією слідства, в одному з випадків командир завдав військовослужбовцю численних ударів ногами по тулубу, після чого наказав прив'язати його за руки до дерев'яної конструкції у формі хреста.

Крім того, офіцер нібито залякував підлеглих, погрожував їм за непокору та посилався на впливові зв'язки свого батька.

Утік до Молдови та попросив статус біженця

Коли правоохоронці почали з'ясовувати обставини можливих катувань, офіцер залишив територію України. У ніч на 21 грудня 2024 року він переплив Дністер та потрапив до Молдови, де згодом подав заяву про надання статусу біженця.

У січні 2025 року українські правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного, ініціювали міжнародний розшук та підготували документи для його екстрадиції.

Видачу офіцера Україні організували за процесуального керівництва прокурорів Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у взаємодії з Офісом генерального прокурора, Державним бюро розслідувань та Військовою службою правопорядку у ЗСУ.

У чому підозрюють офіцера

Ще у 2024 році старшому лейтенанту заочно повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та ч. 2 ст. 127 – катування;

ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.

Окремо правоохоронці розслідують факт можливого дезертирства, пов'язаного із втечею офіцера за кордон. Також слідчі перевіряють його можливу причетність до інших випадків насильства щодо підлеглих.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у грудні 2024 року набув розголосу скандал щодо знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Після оприлюднення інформації про можливі факти насильства над підлеглими прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Резонансна справа стосувалася ймовірного застосування фізичного насильства та знущань із військовослужбовців з боку командирів. Нинішня екстрадиція офіцера стала продовженням розслідування цих подій.