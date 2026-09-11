Операція «Феміда». Суд призначив нардепу Столару заставу у 300 млн грн

Вадим Столар має виконувати низку процесуальних обов’язків до 11 листопада

11 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав народному депутату Вадиму Столару запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення суду.

Після повідомлення ВАКС у медіа поширилась інформація про те, що запобіжний захід було застосовано до Вадима Столара. Згодом нардеп опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі, що особисто прибув до суду на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

«Я не маю наміру переховуватися, ухилятися від слідства або будь-яким чином перешкоджати кримінальному провадженню», – заявив Столар. Нардеп також наголосив, що переконаний у відсутності у його діях ознак кримінального правопорушення.

фото: допис нардепа у Facebook

Як повідомили у Вищому антикорупційному суді, на підозрюваного також покладено низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він має:

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду;

не залишати територію України без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;

не відвідувати приміщення, зазначені в ухвалі слідчого судді;

здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві та Київській області паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Визначені судом обов’язки діятимуть до 11 листопада 2026 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Варто нагадати, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 серпня заявили про операцію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів – чинний та колишній нардепи, посадовці Офісу президента. Того ж дня Вадим Столар підтвердив проведення слідчих дій НАБУ у нього вдома.

Згодом Національне антикорупційне бюро України розкрило подробиці обшуків у межах операції «Форест Гамп».