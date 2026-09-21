Справа «Карфаген». Водій Кропиви вийшов із СІЗО

Куций відмовився від апеляційної скарги

Водій фігуранта операції «Карфаген» Сергія Кропиви – Сергій Куций – зміг внести заставу у 3 млн грн та вийшов з-під варти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що наразі на Куцого покладені такі обов’язки:

прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця свого проживання та роботу;

здати паспорти для виїзду за кордон;

утриматися від спілкування з певними особами, зокрема, з Сергієм Кропивою, Єлизаветою Івахненко та іншими особами;

носити електронний браслет.

Після внесення застави, через свого захисника, Куций відмовився від апеляційної скарги. Апеляційна палата прийняла відмову. За версією слідства, він був учасником злочинної організації Кропиви.

Зауважимо, що сьогодні також Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід підозрюваному адвокату Олександру Дидичу у вигляді тримання під вартою з альтернативною заставою у 15 млн грн.

Нагадаємо, 6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві. Його взято під варту до 2 листопада з можливістю внесення 120 млн грн застави. Прокурор САП просив визначити заставу у розмірі 200 млн грн.

НАБУ підозрює Кропиву в організації групи, яка нібито кришувала роботу шахрайських колцентрів. Сам посадовець своєї вини не визнав. Після розголосу справи генеральний прокурор Руслан Кравченко відсторонив Кропиву від виконання службових обов'язків.

Також 7 вересня ВАКС відправив під варту Єлизавету Івахненко, яка у матеріалах справи фігурує під псевдонімом Муза. Суд визначив їй заставу у розмірі 20 млн грн, тоді як прокурор САП просив 50 млн грн. Івахненко підтвердила, що знайома з Кропивою, однак заперечила причетність до злочинної організації.