Ірина Мудра подала у відставку після обшуків і вручення підозри

Після обшуків колишня заступниця керівника Офісу президента отримала підозру та заявила, що захищатиме своє ім'я у правовий спосіб

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на юридичну компанію «Міллер», яка представлятиме її інтереси.

«Одразу спростую неправду, яка вже шириться мережею: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання», – заявила Мудра.

скриншот із Facebook

За її словами, вона надала слідству повне сприяння та готова відповідати на запитання правоохоронців. Оприлюднені фрагменти розмов Мудра пообіцяла прокоментувати після ознайомлення з матеріалами справи.

«Фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом, коментуватиму після ознайомлення з матеріалами справи. Соцмережі – це не місце, де встановлюють істину. Разом з адвокатами надам розгорнуту позицію предметно, по суті кожного епізоду», – зазначила вона.

Також Мудра повідомила, що подала заяву про звільнення. «Сьогодні я подала заяву про звільнення, і захищати своє добре ім’я я буду сама, не переносячи цю боротьбу на державу», – наголосила вона.

Мудра також закликала продовжити роботу над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, міжнародним компенсаційним механізмом та використанням заморожених російських активів.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації. За даними антикорупційних органів, у справі фігурують народні депутати, посадовці Офісу президента, Кабінету міністрів та інших органів державної влади.

Правоохоронці заявили про проведення понад 20 обшуків. У НАБУ наголосили, що операція спрямована на викриття та припинення діяльності злочинної організації, яка, за версією слідства, мала вплив на ухвалення рішень у державних органах.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

У НАБУ заявили, що до групи входили заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління та голова наглядової ради державного банку, а також інші особи. Усім учасникам групи повідомлено про підозру у відмиванні коштів.