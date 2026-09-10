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Справа «Форест Гамп». Після масованого розголосу НАБУ все засекретило

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Справа «Форест Гамп». Після масованого розголосу НАБУ все засекретило
У справі «Форест Гамп» фігурує ексзаступниця Буданова Ірина Мудра
колаж згенеровано ChatGPT за запитом «Главкома»

Із судового реєстру зникло 20 ухвал Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати

Починаючи з 9 вересня, з Єдиного державного судових рішень зникли всі згадки про гучне кримінальне провадження НАБУ і САП «Форест Гамп». Як з’ясував «Главком», 20 судових ухвал Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати, які були загальнодоступними, видалено. Пошуковик судового реєстру за номером кримінального провадження «Форест Гамп» (№52026000000000092) не видає жодної ухвали.

Справа «Форест Гамп». Після масованого розголосу НАБУ все засекретило фото 1
скріншот із судового реєстру

Як стало відомо «Главкому» з джерел у правоохоронних органах, НАБУ засекретило цю інформацію для публічного доступу у зв’язку з таємницею досудового розслідування.

Варто наголосити: 7 вересня «Главком» опублікував новину про висновки судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Миколи Глотова, який підрахував ймовірні приховані активи однієї з ключових підозрюваних у справі «Форест Гамп» – колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. 25 серпня її було арештовано; до цього часу експосадовция залишається у СІЗО з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. 

Нагадаємо, що 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Зокрема, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.

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Теги: операція «Форест Гамп» САП війна корупція в Україні НАБУ

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