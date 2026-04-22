Збут психотропів: у Києві підозру отримали троє працівників мережі магазинів U420

У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях

У Києві трьом працівникам мережі магазинів «U420» повідомлено про підозри у незаконному збуті продуктів та напоїв, що містять у своєму складі заборонені психотропні речовини. Раніше правоохоронці викрили діяльність наркосиндикату «Хімпром», одним із напрямків якого була мережа магазинів під згаданим брендом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Встановлено, що у період з вересня 2025 року по квітень 2026 року під виглядом CBD-напоїв (які не викликають психоактивного ефекту і легально продаються) та солодощів, через мережу магазинів продавали товари, у складі яких виявили дельта-9-тетрагідраканабінол. Це основний психоактивний компонент канабісу, обіг якого в Україні обмежено», – йдеться у повідомленні.

Наявність психотропних речових у вилучених товарах підтверджена висновками експертизи фото: Київська міська прокуратура

Під час досудового розслідування в ході обшуків вилучено продукцію магазину та скеровано її на експертизу.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України, а саме як незаконний збут психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили діяльність наркоугруповання «Хімпром», одним із напрямків якого була мережа магазинів під брендами U420. У ході понад 280 обшуків у Києві та 10 областях вилучено майна та продукції на понад 75 млн грн.