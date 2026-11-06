Наркокартель «Хімпром» шукав спосіб підкупити міністра Клименка – НАБУ

Керівник підрозділу детективів НАБУ підкреслив, що безпосереднього спілкування представників наркосиндикату з Клименком не було

Керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром» Єгор Буркін, відомий під прізвиськом Мексиканець, обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який нині є секретарем РНБО. Метою було перешкодити внесенню нових хімічних формул наркотичних речовин до переліку заборонених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександра Абакумова програмі «УП.Чат».

За словами Абакумова, керівництво наркосиндикату намагалося знайти спосіб заблокувати рішення Міністерства внутрішніх справ, які могли поставити під загрозу діяльність мережі магазинів U420. Через ці торговельні точки, за версією слідства, продавали наркотичні речовини під виглядом сувенірної продукції.

Схема полягала у використанні спеціальних хімічних формул. Як пояснили в НАБУ, заборонені речовини змішували з іншими компонентами, щоб отриманий розчин формально не підпадав під чинні законодавчі обмеження.

Водночас внесення відповідної формули до переліку заборонених речовин означало б необхідність змінювати рецептуру та знищувати вже виготовлену продукцію. Саме тому, за даними детективів, Буркін шукав можливість вплинути на рішення державних органів.

Абакумов повідомив, що спочатку керівник «Хімпрому» розглядав варіант домовленості безпосередньо з міністром внутрішніх справ. Проте кримінальні посередники запропонували залучити до незаконного бізнесу осіб, які нібито мали вплив на посадовця.

«Прізвище міністра дійсно обговорював керівник «Хімпрому». Він бачив шлях вирішення своїх проблем через міністра, щоб той не вживав заходів щодо заборони формул їхнього наркотику. Але кримінал, який мав передати цю пропозицію, сказав йому: «Навіщо вирішувати питання прямо з міністром? Давайте ми зайдемо в долю до тих людей, які мають можливість на нього впливати». Тобто безпосереднього спілкування з Клименком не було», – розповів Абакумов.

Керівник підрозділу детективів НАБУ наголосив, що правоохоронці наразі встановлюють коло осіб, які заявляли про свій вплив на міністра внутрішніх справ та могли розраховувати на отримання частки в кримінальному бізнесі.

Водночас Абакумов окремо підкреслив, що безпосереднього спілкування представників наркосиндикату з Клименком не було. Відтак оприлюднені обставини стосуються планів фігурантів розслідування, а не встановленого факту отримання міністром неправомірної вигоди.

На записах, які оприлюднили НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, фігуранти на прізвиська Мексиканець і Кримінал обговорювали можливість домовленостей із міністром внутрішніх справ або міністром охорони здоров'я. Під час однієї з розмов Буркін також згадував готовність домовитися з певним «міністром К».

скриншот з відео

скриншот з відео

Крім того, один із фігурантів надіслав іншому PDF-документ під назвою «Міністр МВС ініціює постійні зміни до списку». У ньому йшлося про необхідність припинити надсилання запитів стосовно внесення до переліку заборонених речовин нових хімічних формул, які використовувала мережа U420.

Абакумов також звернув увагу на фінансові можливості наркосиндикату. За його словами, угруповання мало значні тіньові бюджети та було готове запропонувати два мільйони доларів лише за звільнення одного посадовця, який відмовлявся домовлятися з представниками кримінального бізнесу.

Нагадаємо, що 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання організували систему прикриття незаконної діяльності, зокрема шахрайських колцентрів та бізнесу, пов'язаного з обігом наркотичних речовин. До злочинної схеми, за даними правоохоронців, могли бути причетні окремі співробітники СБУ, Національної поліції та прокуратури.

До злочинної схеми, за даними правоохоронців, могли бути причетні окремі співробітники СБУ, Національної поліції та прокуратури. Зокрема, на одному з оприлюднених записів фігурант на ім'я Акім повідомляє про нібито досягнуту домовленість із високопосадовцем Нацполіції, прізвище якого починається на «Не». Після публікації матеріалів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов виступив із заявою, наголосивши, що розмови про можливі домовленості не доводять їх реалізації. Водночас офіційного підтвердження, що на записах ішлося саме про Нєбитова, немає.