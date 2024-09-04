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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Мережа нардепа-регіонала готувала ряд диверсій

glavcom.ua
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Від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила майже 80 агентурних мереж та затримала більше 300 їх учасників
фото: СБУ

«Поки можемо констатувати, що спроби росіян розв’язати в Україні повномасштабну «диверсійну війну» зазнають провалу»

В останні дні Росія посилила ракетні атаки. За моїми даними це мало співпасти і з рядом диверсій, які готували російські агенти. Однак цього не сталося. Вкотре добре відпрацювала контррозвідка СБУ.

Найбільш примітна історія – мережа агента-нардепа, яка готувала ряд диверсій по всій Україні. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

Серед пріоритетних цілей – серія підривів на шляхах «Укрзалізниці». СБУ вдалося запобігти диверсіям та затримати всіх чотирьох агентів, включно із екснардепом.

Ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, їх місця проживання, графік та коло спілкування. Усе це – з метою подальшої фізичної ліквідації. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон.

Однак чергова мережа російського ФСБ була повністю ліквідована Службою.

Поки можемо констатувати, що спроби росіян розв’язати в Україні повномасштабну «диверсійну війну» зазнають провалу. У ФСБ робили серйозну ставку на дану групу, про що свідчить і екс-нардеп на чолі. При цьому провівши затримання на випередження, команда Малюка запобігла цілому ряду диверсій і замовних вбивств, врятувавши життя багатьох людей.

Зазначу, що на фоні постійних арештів своїх людей, спецслужби РФ, попри значні зусилля, мають серйозні проблеми з вербовкою нових агентів. Від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила майже 80 агентурних мереж та затримала більше 300 їх учасників. А оперативні затримання важливі не тільки, щоб покарати конкретних злочинців. Це і сигнал іншим посіпакам ворога про невідворотність покарання.

Декілька слів і про долю зрадників. Кожному з них загрожує пожиттєве. При цьому СБУ створила потужний обмін фонд з російських агентів. Після того, як із зрадників витягають всю важливу інформацію, їх можуть міняти, рятуючи з полону наших героїв. Втім, росіяни часто не хочуть визволяти своїх агентів, особливо з числа українців-зрадників. Тому екснардеп-регіонал з подільниками має всі шанси провести залишок свого життя за гратами.

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Джерело
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Теги: росія вбивство Дмитро Гордон журналіст росіяни російські агенти ФСБ СБУ

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Олексій Голобуцький

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