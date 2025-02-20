Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чому санкції, накладені на Порошенка, пожиттєві? Відповідь Ради нацбезпеки

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому санкції, накладені на Порошенка, пожиттєві? Відповідь Ради нацбезпеки
Санкції проти Петра Порошенко введено 12 лютого
фото: Петро Порошенко/Facebook

Рада нацбезпеки і оборони протрактувала інформацію, якою поцікавився «Главком», як таку, що має обмежений доступ

Рада національної безпеки і оборони відмовилася надати пояснення щодо причин, які послужили підставою для безстрокових санкцій стосовно олігархів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та експрезидента Петра Порошенка. Про це «Главкому» зазначив заступник керівника апарату РНБО Дмитро Конрад у відповіді на запит.

Згідно з відповіддю посадовця, запитувані «Главкомом» відомості належать до інформації з обмеженим доступом. Ідеться про дані, що розкривають підстави застосування, внесення змін та/або скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до конкретних фізичних та/або юридичних осіб.

Чому санкції, накладені на Порошенка, пожиттєві? Відповідь Ради нацбезпеки фото 1
Чому санкції, накладені на Порошенка, пожиттєві? Відповідь Ради нацбезпеки фото 2

«Главком» поцікавився  у РНБО, як формуються критерії застосування персональних санкцій, у тому числі й часові рамки. За приклад узяли екснардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. Зокрема, вперше Україна запровадила санкції проти нього у лютому 2021 року. Вони мали діяти три роки, але у жовтні 2022-го їх було скасовано і указом президента введено в дію нове рішення РНБО, яке визначило п’ятирічні санкції до Медведчука.

У листопаді 2024 року екснардепа безстроково було позбавлено державних нагород України та інших форм відзначення (це один із видів санкцій).

А 12 лютого 2025 року Україна вчетверте застосувала санкції до Віктора Медведчука. Цього разу безстроково.

За останні п’ять років Україна чотири рази накладала санкції на одіозного екснардепа Віктора Медведчука
За останні п’ять років Україна чотири рази накладала санкції на одіозного екснардепа Віктора Медведчука
дані: Державний реєстр санкцій

Крім цього, РНБО не надало інформації про кількість юридичних та фізичних осіб, щодо яких було скасовано санкції протягом 2022-2025 років.

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками. Санкційні обмеження, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій та заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Адвокат Порошенка заявив, що експрезидент оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та РНБО.

Згодом народні депутати відвідали Держфінмоніторинг, вимагаючи пояснень щодо санкцій проти Петра Порошенка, які були запроваджені на підставі засекречених даних установи, але не знайшли її очільника Філіпа Проніна на робочому місці. Тим часом сам Пронін 17 лютого взяв участь у пленарному засіданні FATF у Парижі, де зробив заяву про спроби заблокувати роботу Держфінмоніторингу.

До слова, Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні сили.

Читайте також: «Вугільна» справа вийшла на фініш. У бій вступає Марина Порошенко
Теги: Ігор Коломойський Геннадій Боголюбов президент Костянтин Жеваго війна РНБО санкції Віктор Медведчук Петро Порошенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путин может проиграть войну в Украине
Украина хочет поставить Путина на колени: Bild объяснил изменение стратегии войны
22 сiчня, 09:22
Під час обшуку у північнокорейського військового вилучили зброю, а саме гранату та ніж
Намагався розбити собі голову об стовп: десантники розповіли, як взяли в полон КНДРівця
22 сiчня, 06:17
Литва замінує всі прикордонні з РФ мости та встановить бетонні загородження для «зупинки російських танків»
Литва замінує всі прикордонні з РФ мости та встановить бетонні загородження для «зупинки російських танків»
27 сiчня, 09:54
У Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднафтопереробка»
У Волгограді дрони атакували нафтоперобний завод, є влучання і у Воронезькій області
31 сiчня, 04:36
Глава ГУР каже, що повідомлення про відсутність північнокорейських сил на полі бою є помилковою
Буданов спростував інформацію про виведення військ Північної Кореї з лінії фронту
4 лютого, 17:58
У середньому, 12,5 тис. пар одружувались щомісяця у 2024 році. Це найнижчий показник за останні 10 років
В Україні знову зростає кількість укладених шлюбних договорів
7 лютого, 09:32

Політика

Чому санкції, накладені на Порошенка, пожиттєві? Відповідь Ради нацбезпеки
Чому санкції, накладені на Порошенка, пожиттєві? Відповідь Ради нацбезпеки
Мер Садовий звернувся до українців через атаку на Зеленського
Мер Садовий звернувся до українців через атаку на Зеленського
Президент і перша леді вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні (фото)
Президент і перша леді вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні (фото)
ФСБ влаштувала пастку для українських жінок
ФСБ влаштувала пастку для українських жінок
Зеленський: Саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну
Зеленський: Саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну
Соратник Порошенка запропонував Зеленському «єдиний вихід» щодо виборів в Україні
Соратник Порошенка запропонував Зеленському «єдиний вихід» щодо виборів в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
46K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
29K
Фаворит Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом (фото)
22K
Спецоперація «Щур». Спільнику топпосадовцю СБУ оголошено підозру
15K
Шольц заступився за Зеленського після заяв Трампа

Новини

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Вчора, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua