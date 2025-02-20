Чому санкції, накладені на Порошенка, пожиттєві? Відповідь Ради нацбезпеки

Рада нацбезпеки і оборони протрактувала інформацію, якою поцікавився «Главком», як таку, що має обмежений доступ

Рада національної безпеки і оборони відмовилася надати пояснення щодо причин, які послужили підставою для безстрокових санкцій стосовно олігархів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та експрезидента Петра Порошенка. Про це «Главкому» зазначив заступник керівника апарату РНБО Дмитро Конрад у відповіді на запит.

Згідно з відповіддю посадовця, запитувані «Главкомом» відомості належать до інформації з обмеженим доступом. Ідеться про дані, що розкривають підстави застосування, внесення змін та/або скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до конкретних фізичних та/або юридичних осіб.

«Главком» поцікавився у РНБО, як формуються критерії застосування персональних санкцій, у тому числі й часові рамки. За приклад узяли екснардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. Зокрема, вперше Україна запровадила санкції проти нього у лютому 2021 року. Вони мали діяти три роки, але у жовтні 2022-го їх було скасовано і указом президента введено в дію нове рішення РНБО, яке визначило п’ятирічні санкції до Медведчука.

У листопаді 2024 року екснардепа безстроково було позбавлено державних нагород України та інших форм відзначення (це один із видів санкцій).

А 12 лютого 2025 року Україна вчетверте застосувала санкції до Віктора Медведчука. Цього разу безстроково.

За останні п’ять років Україна чотири рази накладала санкції на одіозного екснардепа Віктора Медведчука дані: Державний реєстр санкцій

Крім цього, РНБО не надало інформації про кількість юридичних та фізичних осіб, щодо яких було скасовано санкції протягом 2022-2025 років.

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками. Санкційні обмеження, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій та заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Адвокат Порошенка заявив, що експрезидент оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та РНБО.

Згодом народні депутати відвідали Держфінмоніторинг, вимагаючи пояснень щодо санкцій проти Петра Порошенка, які були запроваджені на підставі засекречених даних установи, але не знайшли її очільника Філіпа Проніна на робочому місці. Тим часом сам Пронін 17 лютого взяв участь у пленарному засіданні FATF у Парижі, де зробив заяву про спроби заблокувати роботу Держфінмоніторингу.

До слова, Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні сили.