На Харківщині суд звільнив колаборанта від покарання через строк давності

Суд визнав чоловіка винним у закликах до співпраці з окупантами, але не покарав

12 червня 2025 року Балаклійський районний суд Харківської області визнав винним у колабораційній діяльності 39-річного мешканця міста Балаклія, уродженця Узбекистану. Під час російської окупації чоловік публічно виправдовував агресію РФ, агітував мешканців укладати трудові договори з окупаційною адміністрацією та закликав бути лояльними до загарбників. Водночас суд звільнив його від покарання через закінчення терміну притягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Суд установив, що під час тимчасової окупації Балаклії у 2022 році обвинувачений керував кафе «Лагуна», де агітував відвідувачів співпрацювати з окупаційною владою та закликав до лояльності до військових РФ. Також він закликав до участі в святкуванні «Дня міста», організованого окупаційною адміністрацією.

Вирок Балаклійського районного суду щодо обвинуваченого в колабораціонізмі фото: Єдиний реєстр судових рішень

Свою вину обвинувачений визнав. Суд розцінив це як обставину, що пом’якшує покарання. Згідно з вироком, чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність») та призначено покарання – заборону обіймати посади в органах влади строком на 10 років. Однак, у зв’язку із закінченням строків давності (злочин було вчинено у серпні 2022 року), суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання відповідно до ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України.

Раніше «Главком» повідомляв, що Служба безпеки України затримала у Харкові ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний командир взводу штурмової бригади Нацгвардії. За даними слідства, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях підрозділу, передаючи окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили агентурну мережу російських спецслужб. Вона коригувала ворожі авіаудари по східних, південних та західних областях України.

Також «Главком» інформував, що кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.