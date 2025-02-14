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Правоохоронці пояснили, чому Порошенко, Медведчук та ще троє олігархів потрапили під санкції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Правоохоронці пояснили, чому Порошенко, Медведчук та ще троє олігархів потрапили під санкції
колаж: reviewnews.net

Жеваго і Боголюбова оголошено в розшук

Проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука відкрито кримінальні провадження. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

«Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у ряді кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів та колишніх високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожен із п’яти підсанкційних притягується до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Офіс генпрокурора нагадав, що у грудні 2021 року п’ятому президенту України Порошенку було повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). У цьому ж кримінальному провадженні у вчиненні цих злочинів раніше було повідомлено про підозру екслідеру забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку.

Вони підозрюються у тому, що з листопада 2014 року до січня 2015 року у змові з іншими особами, а також представниками вищого політичного керівництва РФ сприяли терористичним організаціям «ЛНР/ДНР» в отриманні надприбутків у розмірі понад 3 млрд грн, від організованого ними постачання вугілля з окупованих територій. Ці злочини призвели до зростання енергетичної залежності України від РФ та зміцнили фінансову спроможність терористичних організацій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні було завершено у вересні 2022 року. Підозрювані та їх адвокати були повідомлені про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України. У зв’язку зі зловживанням своїми правами та затягуванням процесу, прокурори звернулися до суду з клопотанням про обмеження сторони захисту в строках ознайомлення до кінця березня 2025 року.

Медведчук також є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні. Йому інкриміновано державну зраду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 111, 438 КК України). Він обвинувачується у сприянні посадовцям РФ у розграбуванні українського родовища нафти та газу в межах Прикерченського шельфу Чорного моря та передав ворогу таємну інформацію про розташування військової частини. Також екснардеп забезпечив функціонування мережі впливу, яка мала формувати в Україні потрібну для РФ суспільну думку. Наразі обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні перебуває на розгляді у суді. Наразі досліджено вже більшість матеріалів – доказів сторони обвинувачення.

За клопотаннями прокурорів, суди наклали арешт на велику кількість активів Медведчука – 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 26 автомобілів та акції компаній, 279 картин, речі декору та посуд, люксову яхту вартістю понад 150 млн євро, а також унікальний залізничний вагон-ресторан. Вартість лише частини вилучених картин складає близько 700 тис. доларів США. Наразі до ВАКС подано позов про націоналізацію його активів.

Відомого бізнесмена, фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго, який нині перебуває за кордоном, підозрюють в організації за попередньою змовою із службовими особами фінансової установи розтрати 113 млн доларів США, чим завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Також підозри повідомлені низці топменеджерів згаданого банку.

Орім того, Жеваго є підозрюваним у іншому кримінальному провадженні, в якому розслідуються факти створення ним та участі у злочинній організації, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Згідно з організованою схемою, з рахунків банку незаконно виділено та перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які були підконтрольними членам злочинної організації, понад 608 млн грн. Фактично ці кошти було виведено з території України і не повернуто банку.

Нині підозрюваного оголошено у розшук. У кримінальних провадженнях виконується низка міжнародно-правових доручень.

Іншого бізнесмена Ігоря Коломойського, який зараз перебуває під вартою, підозрюють у тому, що він спільно з екскерівником філії банку заволоділи понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність. Надалі легалізували майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 191, 200, 209, 366 КК України).

Крім цього, бізнесмену повідомлено про ще одну підозру – за фактом підбурення до вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України). Він підозрюється у замовлені вбивства директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. У цих кримінальних провадженнях розслідування завершено, а стороні захисту повідомлено про відкриття матеріалів для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

Бізнес-партнеру Коломойського – бізнесмену Геннадію Боголюбову – повідомлено про підозру у незаконному заволодінні паспортом іншої особи та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України). Він підозрюється у заволодінні паспортом громадянина України, який був втрачений у 2022 році, та організації собі незаконного перетину кордону із залученням прикордонника. Підозрюваного оголошено у розшук.

Зазначимо, що вчора офіційно стало відомо: Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Обмеження, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій та заборону на набуття у власність земельних ділянок.

12 лютого про санкції РНБО проти експрезидента, депутата Петра Порошенка «Главкому» повідомили власні джерела. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

Раніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому відмовили у дозволі на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 14-16 лютого. 

Порошенко також заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день. Як з'ясував «Главком», ідеться про так звану «вугільну справу», де Порошенко проходить підозрюваним у державній зраді. ДБР викликало політика для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

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Теги: Віктор Медведчук Петро Порошенко Костянтин Жеваго Геннадій Боголюбов Ігор Коломойський

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