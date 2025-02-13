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Під санкції разом з Порошенком? Коломойський заявив про завдану йому «особисту образу»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Під санкції разом з Порошенком? Коломойський заявив про завдану йому «особисту образу»
Ігор Коломойський зробив заяву щодо внесення його в санкційний список РНБО
фото: РБК

«Санкції РНБО України, застосовані у День мого народження 13 лютого – це особиста вимога Путіна», – заявив Коломойський

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Олігарх заявив, що«внесення його у санкційний список одномоментно разом з Петром Порошенком вважає особистою образою».

«Санкції РНБО України, тієї України для захисту якої з 2014 року я ризикував своїм бізнесом, своєю долею та долею своїх рідних, застосовані у День мого народження 13 лютого – це особиста вимога Путіна, яку транслювала нинішня влада США у переговорах з владою України», – йдеться у дописі.

Зокрема Коломойський звернувся до президента України Володимира Зеленського: «Закликаю Володимира Олександровича Зеленського знайти в собі мужність і сміливість протистояти протизаконним вимогам «партнерів України», які словами імітують турботу про українські народ та державність, а на справах затягують зашморг на шиї нашої за Конституцією єдиної та неподільної України, допомагаючи ворогам знищувати українських патріотів та підприємців, ослаблюючи нашу державу!».

«Санкції РНБО застосовані проти мене – це продовження тиску на вимогу «партнерів України», яких шантажують з кремля публікацією компромату. 30 років назад ці «партнери» разом з Кремлем виманили в українського народу ядерну зброю та методи її доставки, які за декілька годин могли знищити всі міста-мільйонники у світі. А зараз ділять Україну на частини, легалізують окупацію, хочуть вкрасти природні ресурси, які належать українському народу, сприяють знищенню українських героїв та патріотів», – заявив олігарх.

Також Ігор Коломойський вважає «особистою образою», те що його внесли у санкційний список РНБО разом із колишнім президентом України Петром Порошенком.

«Внесення мене у санкційний список РНБО одномоментно разом з державним зрадником Петром Порошенком вважаю особистою образою», – підсумував Коломойський.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

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Теги: Ігор Коломойський санкції РНБО Україна Володимир Зеленський олігархи бізнес

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