Росіяни доставляють тіла загиблих «партіями», щоб уникнути паніки – журналіст

Для того, щоб уникнути паніки та протестів серед громадян Росії, тіла загиблих в Україні військовослужбовців привозять додому невеликими «партіями». Про це пише журналіст Роман Цимбалюк.

Насамперед мовиться про тіла загиблих військовослужбовців 331 парашутно-десантного полку (військова частина 71211, Кострома) зі складу 98 парашутно-десантної дивізії (військова частина 65451, Іваново).

Згідно з даними Цимбалюка, у 331 парашутно-десантному полку у війні проти України загинули понад 100 військовослужбовців, 29 з яких – офіцери. Їхні тіла у Кострому привозитимуть двічі на місяць впродовж ще 3–4 місяців.

Наприкінці березня у Кострому вже привезли тіло загиблого командира полку та шестеро військовослужбовців.

Наступну «партію» тіл загиблих російських окупантів очікують у середині квітня. Повідомляється, що тоді планують доставити не більше 10 тіл.

Тим часом окупанти вже панікують: готують передсмертні бажання своїм близьким.

Напередодні ЗСУ знищили «елітний» підрозділ військ окупанта.

Також розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині.