Росіяни доставляють тіла загиблих «партіями», щоб уникнути паніки – журналіст
Російські загарбники розбили доставку тіл загиблих окупантів 331 полку на кілька місяців
Для того, щоб уникнути паніки та протестів серед громадян Росії, тіла загиблих в Україні військовослужбовців привозять додому невеликими «партіями». Про це пише журналіст Роман Цимбалюк.
Насамперед мовиться про тіла загиблих військовослужбовців 331 парашутно-десантного полку (військова частина 71211, Кострома) зі складу 98 парашутно-десантної дивізії (військова частина 65451, Іваново).
Згідно з даними Цимбалюка, у 331 парашутно-десантному полку у війні проти України загинули понад 100 військовослужбовців, 29 з яких – офіцери. Їхні тіла у Кострому привозитимуть двічі на місяць впродовж ще 3–4 місяців.
Наприкінці березня у Кострому вже привезли тіло загиблого командира полку та шестеро військовослужбовців.
Наступну «партію» тіл загиблих російських окупантів очікують у середині квітня. Повідомляється, що тоді планують доставити не більше 10 тіл.
Тим часом окупанти вже панікують: готують передсмертні бажання своїм близьким.
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