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    Росіяни доставляють тіла загиблих «партіями», щоб уникнути паніки – журналіст

    До Росії прибувають ліквідовані в Україні загарбники та вбивці - Росіяни доставляють тіла загиблих «партіями», щоб уникнути паніки – журналіст
    До Росії прибувають ліквідовані в Україні загарбники та вбивці
    фото із російських ЗМІ

    Російські загарбники розбили доставку тіл загиблих окупантів 331 полку на кілька місяців

    Для того, щоб уникнути паніки та протестів серед громадян Росії, тіла загиблих в Україні військовослужбовців привозять додому невеликими «партіями». Про це пише журналіст Роман Цимбалюк.

    Насамперед мовиться про тіла загиблих військовослужбовців 331 парашутно-десантного полку (військова частина 71211, Кострома) зі складу 98 парашутно-десантної дивізії (військова частина 65451, Іваново).

    Згідно з даними Цимбалюка, у 331 парашутно-десантному полку у війні проти України загинули понад 100 військовослужбовців, 29 з яких – офіцери. Їхні тіла у Кострому привозитимуть двічі на місяць впродовж ще 3–4 місяців.

    Наприкінці березня у Кострому вже привезли тіло загиблого командира полку та шестеро військовослужбовців.

    Наступну «партію» тіл загиблих російських окупантів очікують у середині квітня. Повідомляється, що тоді планують доставити не більше 10 тіл.

    Тим часом окупанти вже панікують: готують передсмертні бажання своїм близьким.

    Напередодні ЗСУ знищили «елітний» підрозділ військ окупанта.

    Також розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині.

    Стало відомо, що Росія повертає до України своїх катів, що чинили звірства в Бучі.

    Раніше волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація похорон #stoprussia
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    Росіяни доставляють тіла загиблих «партіями», щоб уникнути паніки – журналіст