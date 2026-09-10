Експрем'єрка Свириденко отримала посаду. Милованов щасливий

Колишня глава уряду очолила бізнес-школу KSE, де раніше працювала запрошеною лекторкою

Юлія Свириденко стала президенткою KSE Business School. Про це повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, заявивши, що радий її призначенню та планує разом із нею розвивати бізнес-школу, передає «Главком».

«Юлія Свириденко – президент KSE Business School з сьогодні. Я щасливий», – написав Милованов.

За його словами, Україна заслуговує на бізнес-школу світового рівня. Він заявив, що тепер KSE зосередиться, зокрема, на розвитку цього напряму.

Милованов також похвалив результати Київської школи економіки. Він зазначив, що KSE має найвищий конкурсний бал серед вступників, кожен третій вступник отримує 200 балів з НМТ, а кожен одинадцятий є учасником або призером олімпіад.

«Ми вже побудували неймовірне місце концентрації талантів. А ще у нас є найбільший і найвпливовіший дослідницький інститут в країні. Тепер ми фокусуємось і на бізнес-школі», – заявив президент KSE.

Водночас Милованов заздалегідь відреагував на можливу критику нового призначення. Він припустив, що опоненти говоритимуть про конфлікт інтересів, високу оплату та відсутність у Свириденко академічного досвіду.

«Ми шукаємо і залучаємо найкращих в Україні. І даємо свободу творити і працювати», – написав він.

Свириденко вже тривалий час співпрацює з KSE. Вона має статус почесної професорки практики та запрошеної лекторки. Її профіль досі розміщений на сайті університету.

Як писав «Главком» із посиланням на декларації Свириденко, виплати від Київської школи економіки вона почала отримувати ще у 2023 році. Тоді сума становила 851,6 тис. грн, у 2024 році – 3,1 млн грн, а у 2025 році, коли Свириденко вже очолювала уряд, – 3,24 млн грн.

Загалом за 2023–2025 роки Свириденко отримала від KSE 7,1 млн грн гонорарів. У декларації за неповний 2026 рік вона також вказала 1,89 млн грн гонорарів та інших виплат від приватної установи «Університет «Київська школа економіки». Йдеться про період з 1 січня до 16 липня, коли Свириденко залишила посаду прем’єр-міністерки.

За даними «Главкому», у 2025 році виплати від KSE були приблизно вдвічі більшими за її річну зарплату на посаді глави уряду. Видання також звертало увагу на те, що Свириденко продовжувала викладати в університеті під час роботи в Кабінеті міністрів.

Напередодні призначення Свириденко Милованов також опинився в центрі уваги через заяви про використання штучного інтелекту в освіті.

На форумі, присвяченому результатам PISA-2025, він розповів, що на магістерській програмі KSE студенти під час блекаутів виконували завдання за допомогою ChatGPT, а викладачі використовували той самий інструмент для оцінювання робіт. Милованов назвав таку ситуацію «когнітивною капітуляцією».

Зокрема, президент KSE фактично визнав, що в окремих ситуаціях штучний інтелект виявляється сильнішим за людей, які навчають і навчаються. Він виступив не за заборону ШІ, а за зміну підходів до навчання та оцінювання.