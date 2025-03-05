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Удар по Яворівському полігону. Корегувальник сидітиме у тюрмі: суд відхилив апеляцію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Удар по Яворівському полігону. Корегувальник сидітиме у тюрмі: суд відхилив апеляцію
Косторний заперечував провину і стверджував, що сфотографував та надіслав схему місцевості знайомому, позначивши на ній грибні та місця для риболовлі
фото: Суспільне

Від початку повномасштабного вторгнення 73-річний Олександр Косторний співпрацював з агентами ФСБ РФ

Тернопільський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги коригувальника вогню по Яворівському полігону Олександра Косторного та його захисника і залишив рішення першої інстанції без змін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Тернопільського апеляційного суду.

Експрацівник КДБ СРСР, який від початку повномасштабного вторгнення збирав відомості про розташування військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, проведе 15 років у в'язниці.

Як встановили у суді, від початку повномасштабного вторгнення 73-річний Олександр Косторний співпрацював з агентами ФСБ РФ.

«Засуджений через месенджер Теlegram переслав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки», – повідомили в Офісі генпрокурора.

13 березня 2022 року під час навчань українських військовослужбовців РФ обстріляла полігон, спричинивши масову загибель українських військових.

23 травня 2024 року Галицький районний суд Львова визнав Олександра Косторного винним у держзраді. Йому призначили покарання у вигляді 15 років тримання за ґратами та конфіскації майна. Свою провину Косторний заперечив. Він стверджував, що сфотографував та надіслав схему місцевості знайомому, позначивши на ній грибні та місця для риболовлі.

Його захисник подав апеляційну скаргу, у якій просив скасувати вирок суду першої інстанції та повністю виправдати його підзахисного. Косторний теж подав апеляційну скаргу через незгоду з вироком суду.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду залишила апеляційні скарги Олександра Косторного та його захисника без задоволення, а вирок Галицького районного суду – без змін.

Нагадаємо, 13 березня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по Яворівщині Львівської області. Внаслідок обстрілу тоді загинули понад 50 військовослужбовців та ще 150 військових отримали поранення. У коригуванні удару звинувачують колишнього КДБіста Олександра Косторного.

Як засвідчує обвинувачення, ще на початку березня 2022 року в месенджері Telegram 72-річний колишній агент КДБ Косторний надіслав двом представникам РФ карту Яворівський полігону, розкривши таким чином, де саме розташовані військовослужбовці і техніка ЗСУ. Вчинок обвинуваченого розцінюють як державну зраду, але не в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111 ККУ), оскільки події сталися на початку березня, до внесення змін до статті 111 Кримінального кодексу.

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Теги: прокурор Telegram вирок поранення

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