«Шарій включився дуже сильно, Олешко теж». Михайло Гераскевич розповів про атаку ботів

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про атаки ботів та проросійських пропагандистів у соцмережах.

«Пішла страшенна атака ботів. Ми чітко усвідомлюємо, що вартість такої атаки коштує величезних сум. І якщо хтось платить такі гроші, то, мабуть, ми десь дуже боляче комусь наступили. Це відбувається у всіх соцмережах, під всіма публікаціями, де згадується Владислав.

Але з іншого боку, Влад каже: «Для того, щоб підняти охоплення публікації – треба або платити гроші, або дуже багато працювати. А тут боти безкоштовно піднімають охоплення. Тому я маю бути вдячним їм, що вони безкоштовно це роблять». Ми посміялися. Кажу: «У тебе сталеві нерви». Влад абсолютно спокійно ставиться до таких речей.

Шарій включився дуже сильно. Олешко теж. Друзі Влада, які в ІТ працюють, кажуть, що і українські ботоферми включилися дуже серйозно», – зазначив Михайло Гераскевич.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». 

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.

Теги: Анатолій Шарій Михайло Гераскевич Владислав Гераскевич олімпійські ігри Олімпіада спорт соцмережі

Читайте також

Вінтертон провів два сезони в OHL
25-річний канадський хокеїст помер від раку
Вчора, 10:43
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді у «шоломі пам'яті»
Михайло Гераскевич: МОК відсторонив Владислава під тиском Росії
25 березня, 18:44
Мартін Беннелл є триразовим чемпіоном світу серед ветеранів
Британський плавець потрапив на національний чемпіонат після 26 років паузи в кар'єрі
24 березня, 17:46
Ісіс залишається у відділенні інтенсивної терапії
Родина боксерки з США, яка була введена в штучну кому, повідомила про стан її здоров'я
24 березня, 07:58
Діггінс минулого місяця впала під час першої гонки Олімпійських ігор 2026
Легенда світових лижних перегонів упала у своїй прощальній гонці
23 березня, 18:25
Глава держави пояснив, навіщо Кремль блокує Telegram у РФ
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
20 березня, 16:10
Navi виграли свій перший тір-1 турнір з жовтня 2024
Navi виграли турнір у Стокгольмі
16 березня, 09:39
Дюплантіс вп'ятнадцяте побив світовий рекорд у стрибках з жердиною
Дюплантіс вчергове оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
13 березня, 10:51
Журова згадала про русофобію
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення польських каналів щодо трансляції Паралімпіади
6 березня, 10:06

Трамп прокоментував рішення МОК щодо заборони участі трансгендерам в Олімпіаді
«Шарій включився дуже сильно, Олешко теж». Михайло Гераскевич розповів про атаку ботів
Біатлоніст Мандзин: Їхав на Олімпіаду не для того, щоб просто взяти участь
Чемпіон Росії з велоспорту попався на вживанні допінгу
Владу Ірану конфіскує майно футболіста збірної Азмуна за «пособництво ворогу»
«Позорище». Миколенко прокоментував поразку України від Швеції
Новини

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
