«Шарій включився дуже сильно, Олешко теж». Михайло Гераскевич розповів про атаку ботів

Михайло Гераскевич: Якщо хтось платить такі гроші, то, мабуть, ми десь дуже боляче комусь наступили

Михайло Гераскевич: Ми чітко усвідомлюємо, що вартість такої атаки ботів коштує величезних сум

Очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про атаки ботів та проросійських пропагандистів у соцмережах.

«Пішла страшенна атака ботів. Ми чітко усвідомлюємо, що вартість такої атаки коштує величезних сум. І якщо хтось платить такі гроші, то, мабуть, ми десь дуже боляче комусь наступили. Це відбувається у всіх соцмережах, під всіма публікаціями, де згадується Владислав.

Але з іншого боку, Влад каже: «Для того, щоб підняти охоплення публікації – треба або платити гроші, або дуже багато працювати. А тут боти безкоштовно піднімають охоплення. Тому я маю бути вдячним їм, що вони безкоштовно це роблять». Ми посміялися. Кажу: «У тебе сталеві нерви». Влад абсолютно спокійно ставиться до таких речей.

Шарій включився дуже сильно. Олешко теж. Друзі Влада, які в ІТ працюють, кажуть, що і українські ботоферми включилися дуже серйозно», – зазначив Михайло Гераскевич.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

