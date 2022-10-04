Екстрадиція Шарія. Іспанія закрила справу: в чому причина

Видача скандального блогера неможлива: він втік із країни

Суд в Іспанії вирішив закрити справу про екстрадицію скандально відомого проросійського блогера Анатолія Шарія до України, оскільки він більше не перебуває у королівстві. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на документ іспанського юридичного відомства.

Інстанція також ухвалила повідомити про втечу Шарія Інтерпол, МЗС та мін'юст Іспанії. На початку травня поточного року блогера затримали в Іспанії на запит української влади. Пізніше його відпустили під підписку про невиїзд.

«Від української влади надійшло повідомлення про можливе перебування особи, яка розшукується в Італії», – йдеться в документі.

У зв'язку з цим іспанський суд ухвалив «припинити нинішній судовий розгляд щодо Анатолія Шарія».

Крім цього, генеральна прокуратура Литви розслідує справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія, його підозрюють у відмиванні нелегальних грошей.

Як повідомлялося, Україна у червні просила Іспанію видати підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія. Солом'янський райсуд Києва 12 березня обрав Шарію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шарія затримали в Іспанії 5 травня, але відпустили під розписку про невиїзд.

Згодом проросійський блогер Анатолій Шарій в іспанському суді заявив абсолютно протилежну думку, аніж озвучував роками. Цього разу пропагандист назвав себе «найбільшим патріотом України», а диктатора Путіна – злочинцем.

До слова, незодавно українські правоохоронці поновили кримінальну справу проти проросійського блогера та політика Анатолія Шарія щодо розбещення неповнолітніх.