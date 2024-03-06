Пропагандист Шарій заявив про збройний напад

Шарій розповів, що іспанська поліція нібито отримувала інформацію щодо підготовки замаху на нього

Пропагандист заявив, що на його машину напали з автоматичною зброєю

Підозрюваний у державній зраді проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що на нього було скоєно збройний напад в Іспанії.

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«Щойно в Іспанії стався напад на мою машину з автоматичною зброєю», - заявив він.

Шарій також додав, що з ним у машині перебувала його дружина, нападників, за словами, пропагандиста було двоє – один з них був з автоматом з глушником. Окрім цього, за словами проросійського блогера, іспанська поліція нібито раніше отримала інформацію щодо підготовки замаху на нього «з іменами та прізвищами».

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Нагадаємо, 23 жовтня, віллу пропагандиста Анатолія Шарія та його родини в іспанській Таррагоні закидали коктейлями Молотова.

Раніше повідомлялося, що Анатолій Шарій піде під суд за державну зраду – його звинувачують у співпраці із ФСБ. Офіс генпрокурора наголосив, що він з-за кордону організовує проросійські піар-акції і поширює антиукраїнську пропаганду.

Служба безпеки України 6 липня повідомила нову підозру Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених.