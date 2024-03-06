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Пропагандист Шарій заявив про збройний напад

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пропагандист Шарій заявив про збройний напад
Шарій розповів, що іспанська поліція нібито отримувала інформацію щодо підготовки замаху на нього
фото з відкритих джерел

Пропагандист заявив, що на його машину напали з автоматичною зброєю

Підозрюваний у державній зраді проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що на нього було скоєно збройний напад в Іспанії.

«Щойно в Іспанії стався напад на мою машину з автоматичною зброєю», - заявив він.

Пропагандист Шарій заявив про збройний напад фото 1

Шарій також додав, що з ним у машині перебувала його дружина, нападників, за словами, пропагандиста було двоє – один з них був з автоматом з глушником. Окрім цього, за словами проросійського блогера, іспанська поліція нібито раніше отримала інформацію щодо підготовки замаху на нього «з іменами та прізвищами».

Нагадаємо, 23 жовтня, віллу пропагандиста Анатолія Шарія та його родини в іспанській Таррагоні закидали коктейлями Молотова.

Раніше повідомлялося, що Анатолій Шарій піде під суд за державну зраду – його звинувачують у співпраці із ФСБ. Офіс генпрокурора наголосив, що він з-за кордону організовує проросійські піар-акції і поширює антиукраїнську пропаганду.

Служба безпеки України 6 липня повідомила нову підозру Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених. 

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Теги: Іспанія напад Анатолій Шарій

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