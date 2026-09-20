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Секретні компоненти винищувача США загадково опинилися у Гонконгу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Секретні компоненти винищувача США загадково опинилися у Гонконгу
F-35 є одним із найсучасніших американських винищувачів
фото: AP (ілюстративне)

Американські посадовці побоюються, що Китай міг отримати доступ до чутливих технологій винищувача

Чутливі технологічні компоненти винищувача F-35 під час транспортування до США несподівано опинилися в Гонконзі. Інцидент стався влітку 2026 року та викликав побоювання, що доступ до американських військових технологій міг отримати Китай. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Партію несправних деталей F-35 було відправлено з Австралії через Тихий океан до США, де їх мали відремонтувати. Однак вантаж з невідомих причин опинився в Гонконгу. Як зазначає видання, наразі незрозуміло, чому це сталося та хто володіє компонентами.

За словами двох співрозмовників Politico, серед вантажу був прозорий купол кабіни F-35, який накриває кабіну пілота. Він містить технології малопомітності, доступ до яких мають лише США та їхні союзники.

Через те, що деталі опинилися в Гонконзі, спеціальному адміністративному районі Китаю, виникли побоювання щодо можливого доступу Пекіна до технології. Китайська сторона потенційно могла б дослідити компонент та спробувати відтворити використані в ньому технологічні рішення.

Об'єднане програмне управління F-35 при Пентагоні підтвердило, що знає про проблему з транспортуванням непридатних до експлуатації компонентів F-35 Lightning II. Відомство співпрацює з американськими органами влади та представниками промисловості, щоб повернути деталі, з'ясувати обставини інциденту та запровадити заходи, які мають запобігти повторенню подібних випадків. 

Наразі Конгрес США розпочав розслідування, а його співробітники вже отримали брифінг від представників Державного департаменту та Пентагону.

Politico також нагадує про масштабніші проблеми з обліком деталей для F-35. Згідно зі звітом Рахункової палати США за 2023 рік, протягом попередніх п'яти років було втрачено понад мільйон запасних деталей для цих винищувачів.

Аудитори тоді дійшли висновку, що Пентагон не зміг належним чином перевірити втрати запчастин на десятки мільйонів доларів, оскільки відповідну інформацію контролювала компанія-виробник Lockheed Martin.

Раніше у США вже висловлювали занепокоєння через можливий доступ Китаю до секретних технологій F-35. Зокрема, такі побоювання виникли на тлі планів Вашингтона продати винищувачі Саудівській Аравії. У Пентагоні застерігали, що через безпекове партнерство Ер-Ріяда з Пекіном технології літака потенційно можуть стати доступними Пекіну.

Також у лютому 2026 року у США було заарештовано колишнього інструктора винищувачів F-35 Джеральда Едді Брауна-молодшого. За версією американського слідства, він без дозволу уряду домовлявся про підготовку китайських військових пілотів та відвідував Китай.

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Теги: винищувач авіація США Гонконг Китай технології розслідування Пентагон

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