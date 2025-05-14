Гладковський на волі? Адвокат спростував затримання соратника Порошенка

Раніше правоохоронці повідомили про затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО

Соратник Порошенка, колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський не є затриманим. Він справі перебуває в Іспанії, однак суд не ухвалював рішення про утримання чи внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката Руслана Волинця.

Юрист наголосив, що кримінальне провадження, в межах якого здійснюється розшук, стосується виробництва військових автомобілів для ЗСУ у 2016-2017 роках. Наразі дана справа проходить у Вищому антикорупційному суді. Волинець заявив, що розшук Гладковського є «штучним».

«Стороною захисту було завчасно повідомлено про місцеперебування Олега Гладковського, як точну адресу його проживання, так і засоби звʼязку. Щобільше Гладковський довго приймав участь у розгляді даної справи в режимі відеоконференції. Але саме за ініціативою сторони обвинувачення, яку підтримав суд, було прийнято рішення, про необхідність його особистої участі у суді», – написав він.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО. Йдеться про Олега Гладковського (до 2014 мав прізвище Свинарчук). Затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі.

Олег Гладковський (до 2014 року – Свинарчук) до приходу в політику зробив кар’єру в бізнесі. Він став одним із співвласників корпорації «Богдан», яка спеціалізувалася на виробництві автобусів. Його підприємницька діяльність була пов’язана з Петром Порошенком, з яким він був бізнес-партнером – Порошенко також мав частку в корпорації «Богдан» (до 2009 року). У 2015 році, вже під час президентства Порошенка, Гладковський був призначений на державну посаду – першого заступника секретаря РНБО. Він також очолив міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу. На цій посаді він відповідав за координацію оборонних закупівель та розвиток оборонної промисловості країни в умовах війни з РФ. У 2019 році ім’я Гладковського опинилося в центрі корупційного скандалу: у ньому йшлося про схеми із закупівлею контрабандних або старих запчастин з Росії, які перепродавались оборонним підприємствам України за завищеними цінами. До схеми був причетний син Гладковського – Ігор. Після оприлюднення розслідування Гладковський був звільнений з РНБО указом президента Порошенка.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд буде заочно судити колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського за зловживання на 17,44 млн грн.

Раніше стало відомо, що бізнес-партнер експрезидента Петра Порошенка і перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони у період його правління Олег Гладковський після початку повномасштабної війни вільно виїжджав за межі України. У цьому йому допомагало розпорядження про дозвіл на виїзд за межі України від 30 травня 2022 року, видане тодішнім начальником Херсонської обласної військової адміністрації Геннадієм Лагутою, пише «Главком».

До слова, Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрюють в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

Також іспанська фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє один з синів розшукуваного експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Михайло Гладковський у квітні 2022-го року придбала земельну ділянку в елітному поселенні La Zagaleta на південному узбережжі Іспанії. І, відповідно до супутникових знімків, з літа того року і по нині на цій території ведуться активні роботи зі зведення вілли. Про це пишутьжурналісти «Схем».