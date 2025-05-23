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Сибіга назвав нову головну мету Росії в переговорному процесі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Сибіга назвав нову головну мету Росії в переговорному процесі
Глава МЗС заявив, що Україна чекає на російське бачення щодо майбутнього безумовного перемир'я
фото: Офіс президента

Сибіга: Для продовження тієї зустрічі, яка мала місце в Туреччині, не може бути жодних умов

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нинішня стратегія Росії на мирних переговорах полягає в тому, аби домогтися виходу США із цього процесу. Як передає «Главком», про це він заявив на пресконференції, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Міністр наголосив, що Україна потребує залученості США до переговорного процесу, а також підкреслив, що не вірить в жодну безпекову інфраструктуру в Європі без Америки.

«Для продовження тієї зустрічі, яка мала місце в Туреччині, не може бути жодних умов. Тому що там було досягнуто чіткої домовленості. Якщо прибрати всі ці псевдоісторичні лекції, які лунали з боку російської делегації, а саме: перше – обмін військовополоненими, і сьогодні він розпочався», – сказав Сибіга.

Глава МЗС також додав, що Україна чекає на російське бачення щодо майбутнього безумовного перемир'я. Своєю чергою, продовжив Сибіга, Київ готує власні пропозиції.

Як відомо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що стратегія безумовного припинення вогню більше не є актуальною для РФ, оскільки вона, нібито, має «доозброїти Україну». 

Нагадаємо, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Кремль поки не ухвалив рішення щодо місця проведення наступних мирних переговорів між Росією та Україною, зокрема Москва не отримувала пропозицій від Ватикану щодо співробітництва.

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Теги: Андрій Сибіга війна переговори

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