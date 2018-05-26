Львівська посадовиця вимагала від бійця АТО хабаря

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Під час затримання зловмисниця намагалася чинити опір правоохоронцям

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі працівницю Центру надання послуг учасникам бойових дій Львівської міської ради. Про це інформує прес-центр спецслужби.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагала від бійця антитерористичної операції вісімнадцять тисяч гривень. За вказану суму зловмисниця обіцяла безперешкодно оформити встановлену виплату одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі сто тисяч гривень.

Оперативники спецслужби затримали чиновницю в одному з парків Львова під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Під час затримання зловмисниця намагалася чинити опір правоохоронцям.

Вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилася спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.