Мерія Львова знайшла у Гринкевичів віллу-самобуд (фото)

Про розкішний самобуд посеред лісу мерія Львова дізналися, отримавши запит від журналістів

У родини Гринкевичів, відомої за корупційним скандалом, у Львові є побудована без дозволів вілла в лісовій місцевості. Про це повідомив у Facebook заступник львівського міського голови Любомир Зубач.

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«Гринкевичі збудували віллу у Львові без дозволів. При цьому так виглядає, що прихопили міську землю і «трохи» лісу. Басейн там, де мали би бути сади. Особняк, що своїм подвір’ям заліз на землі природо-заповідного фонду. Захоплення двох комунальних ділянок. Та самовільна дорога через ліс», – написав Зварич.

Чиновник зазначив, що про віллу-самобуд посеред лісу у мерії дізналися із запиту від журналістів. Він наголосив, що щодо оформлення чи оренди землі, як і стосовно дозволів на спорудження будинку, власники до Львівської міської ради не звертались.

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За його словами, будинок збудований у районі вулиці Тракт Глинянський, а точніше – вулиць Лодія – Наступальна.

«Це колишні землі садового товариства під назвою Споживче товариство «Пролісок», які міська рада передала членам цього ж товариства у приватну власність ще далекого 1998 року. Треба сказати, що це фактично у лісі і до ділянок, які нас цікавлять, нема міської дороги. Туди можна потрапити хіба через подвір’я сусідів. І то не на авто. Або ж через ліс. Очевидно, щоб збудувати цілу віллу на сотні квадратних метрів, потрібен був заїзд для будівельної техніки. І саме для цього, так виглядає, просто посеред лісу прорубали дорогу», - додав посадовець.

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Вілла-самобуд Гринкевичів Фото: Любомир Зубач

Будинок збудовано на ділянці площею 9,5 соток землі, але він там не помістився і зайняв частину іншої ділянки, яка призначена під садівництво, а не для забудови. Три з чотирьох ділянок у власності родини Гринкевичів з 2019 року, тільки одну вони придбали вже під час війни, у серпні 2022-го.

За словами сусідів, улітку 2023 року тут тривали активні будівельні роботи, які припинились на початку зими, коли сімʼя Гринкевичів опинилась в центрі корупційного скандалу. При цьому, цей маєток не зафіксований у реєстрі нерухомості, тому в межах кримінального провадження арешт на це майно не накладений.

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Журналісти стверджують, що Ірина Федак купила всі чотири ділянки разом із садовими будинками на них, а у 2022 році переписала основну ділянку на доньку, де й почали будувати житловий будинок площею 600 м2. У розслідуванні вказано, що за проєктом у будинку має бути сауна, кінотеатр, спа-зона, читальний зал, спортзал, три спальні, пʼять санвузлів. За підрахунками журналістів, маєток Гринкевичів може коштувати близько 20 млн грн.

Львівська міська рада уже скерувала листи в усі можливі інстанції, аби ті вжили заходів відповідно до своїх повноважень – йдеться, зокрема, про Держгеокадастр, Державну екоінспекцію, Нацполіцію, Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства та Філію «Львівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України».

Нагадаємо, дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту.

Раніше адвокат Романа Гринкевича заявив, що заставу за підзахисного не вноситимуть. Як раніше повідомлялося, прокурор Офісу генпрокурора вніс на розгляд до столичного суду клопотання про обрання Гринкевичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 500 млн грн.