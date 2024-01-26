Чи вноситимуть заставу за Гринкевича? Його адвокат дав чітку відповідь

Правозахисник заявив, що грошей на заставу немає

Сьогодні, 26 січня, Соломʼянський суд мав розглянути апеляцію сторони захисту Романа Гринкевича щодо рішення Печерського суду про запобіжний захід, однак засідання перенесли. Його адвокат заявив, що заставу за підзахисного не вноситимуть, повідомила із зали суду кореспондентка «Суспільного».

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Повідомляється, що наступне засідання має відбутися у середині лютого. Адвокат Гринкевича Андрій Гуджал повідомив, що заставу за його підзахисного вносити не будуть. «Таких грошей немає, і безпідставно їх вносити», – зазначив він.

Адвокат також розповів, що нині сторона захисту працює над отриманням доказів у турецької фірми виробника військового одягу, які нібито мають довести невинуватість Романа Гринкевича.

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Як раніше повідомлялося, прокурор Офісу генпрокурора вніс на розгляд до столичного суду клопотання про обрання Гринкевичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 500 млн грн.

Нагадаємо, затримання Романа Гринкевича сталося 22 січня в Одесі о 6:50 ранку при спробі виїхати за кордон. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів.