Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи вноситимуть заставу за Гринкевича? Його адвокат дав чітку відповідь

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи вноситимуть заставу за Гринкевича? Його адвокат дав чітку відповідь
Наступне засідання відбудеться у середині лютого
фото з відкритих джерел

Правозахисник заявив, що грошей на заставу немає

Сьогодні, 26 січня, Соломʼянський суд мав розглянути апеляцію сторони захисту Романа Гринкевича щодо рішення Печерського суду про запобіжний захід, однак засідання перенесли. Його адвокат заявив, що заставу за підзахисного не вноситимуть, повідомила із зали суду кореспондентка «Суспільного».

Повідомляється, що наступне засідання має відбутися у середині лютого. Адвокат Гринкевича Андрій Гуджал повідомив, що заставу за його підзахисного вносити не будуть. «Таких грошей немає, і безпідставно їх вносити», – зазначив він.

Адвокат також розповів, що нині сторона захисту працює над отриманням доказів у турецької фірми виробника військового одягу, які нібито мають довести невинуватість Романа Гринкевича.

Як раніше повідомлялося, прокурор Офісу генпрокурора вніс на розгляд до столичного суду клопотання про обрання Гринкевичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 500 млн грн.

Нагадаємо, затримання Романа Гринкевича сталося 22 січня в Одесі о 6:50 ранку при спробі виїхати за кордон. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів. 

Читайте також: Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна
Теги: суд Гринкевич Україна адвокат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ФСБ та ГРУ шукають проблемні точки в електораті інших країн і проводять там активні заходи
Ми програємо інформаційну війну у світі
23 сiчня, 10:04
«Путін не зможе нас перетерпіти»
«Емансипація Європи – найкраща страховка на випадок Трампа»
11 сiчня, 20:14
Київ і його союзники по G7 підтвердили свою точку зору, що справедливий мир повинен поважати територіальну цілісність і суверенітет України
США і союзники провели таємну зустріч з Україною – Bloomberg
9 сiчня, 15:55
Росіяни дізналися строк повернення додому мобілізованих на війну в Україну
Росіяни дізналися строк повернення додому мобілізованих на війну в Україну
10 сiчня, 06:45
Наслідки ракетного удару по Дінпропетровщині, 8 січня 2024 р.
Повітряні сили пояснили, чому сьогодні вдалося збити менше половини ракет
8 сiчня, 12:39
Гринкевич з дружиною Світланою та донькою Ольгою
Дружина Гринкевича звільнилася з Львівської політехніки
11 сiчня, 16:37
За словами Блінкена, Росія в Україні терпить стратегічну поразку, тому важливо підтримати Київ
Блінкен попередив про ризики призупинення фінансування України
17 сiчня, 11:36
Український дипломат нагадав, що у 2023 році ЗСУ вдалось відтіснили Чорноморський флот РФ, що дозволило відновити «зерновий коридор»
«2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба», – Кулеба
17 сiчня, 16:06
Вранці 23 січня Росія здійснила чергову атаку на столицю України
Ранкова атака Росії та підсумки «Рамштайн-18». Головне за 23 січня
23 сiчня, 21:52

Події в Україні

Росія послабила наступ на Україну – естонська розвідка
Росія послабила наступ на Україну – естонська розвідка
Окупанти різко збільшили кількість атак поблизу Мар’їнки
Окупанти різко збільшили кількість атак поблизу Мар’їнки
Депутати на Львівщині отримали повістки під час засідання ради (відео)
Депутати на Львівщині отримали повістки під час засідання ради (відео)
Україна повернула тіла 77 загиблих героїв
Україна повернула тіла 77 загиблих героїв
ООН попередила Україну про уповільнення надання допомоги
ООН попередила Україну про уповільнення надання допомоги
В Україні масштабна повітряна тривога тривала годину
В Україні масштабна повітряна тривога тривала годину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
329K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
132K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
57K
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
17K
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
15K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
11K
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2»

Новини

Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Сьогодні, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Сьогодні, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua