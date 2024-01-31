Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту

Через день після арешту чоловіка, Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 млн грн

Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього, віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю у 29 млн грн

Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, передала під заставу за кредитними угодами чотири люксові квартири у Києві та Львові. Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

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Видання зазначає, що у травні 2023-го року Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських липках у Києві на 50 та 123 м² по сусідству. На той час подібні апартаменти коштували 20 млн грн.

Через день після арешту чоловіка, 31 грудня минулого року, Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 млн грн у такого собі Олександра Лапшина. А вже 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. В реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.

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«Якщо людина боїться, що в неї там можуть щось забрати, вони йдуть до нотаріуса й кажуть: «От у нас є розписка на мільйон, ми хочемо під цю розписку укласти договір іпотеки». Закон України про іпотеку вказує, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто, майно забезпечене іпотекою, не можуть забрати», – пояснив hromadske адвокат Ярослав Бутирін.

Фото: hromadske

Іпотекотримачем обох квартир нині значиться саме Олександр Лапшин. Відповідно, поки борг не буде повернуто, – квартира недоступна для арештів і конфіскацій.

Ще два об’єкти нерухомості Світлана взяла під заставу вже сама надавши позику власній матері Ірині Федак. Остання придбала квартиру в клубному будинку A Nova House у Києві вартістю у два млн грн 8 грудня 2023 року. А вже 15 грудня обидві оформили в нотаріуса договір іпотеки: донька начебто позичила мамі $135 тис. (майже п'ять млн грн), але ще в листопаді.

Фото: hromadske

Того самого дня, 15 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич та Ірина Федак оформили у нотаріуса ще один договір позики, тепер уже на люксові апартаменти у Львові під 130 м². Вони були придбані в листопаді 2023 року. Така нерухомість коштувала щонайменше сім млн грн.

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«Договори про кредит і договір про іпотеку укладають в один день у нормальних умовах. Це робиться в одному місці в один час. Коли розписка або позика — сьогодні, а іпотека — через три дні, виглядає тупо, але цілком законно. З’ясувати, коли там реально була написана розписка — неможливо», — підкреслює Бутирін.

Так, Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього, віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю у 29 млн грн.

Нагадаємо, 29 грудня українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань.

17 січня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

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18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів.

А вже 22 січня сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича затримано в Одесі при спробі перетину кордону. Цього ж дня Печерський районний суд Києва розпочав засідання, на якому мають обрати запобіжний захід сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роману Гринкевичу. Він – п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.