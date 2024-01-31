Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту

Христина Петренко
glavcom.ua
Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту
Через день після арешту чоловіка, Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 млн грн
фото з відкритих джерел

Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього, віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю у 29 млн грн

Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, передала під заставу за кредитними угодами чотири люксові квартири у Києві та Львові. Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Видання зазначає, що у травні 2023-го року Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських липках у Києві на 50 та 123 м² по сусідству. На той час подібні апартаменти коштували 20 млн грн. 

Через день після арешту чоловіка, 31 грудня минулого року, Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 млн грн у такого собі Олександра Лапшина. А вже 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. В реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.

«Якщо людина боїться, що в неї там можуть щось забрати, вони йдуть до нотаріуса й кажуть: «От у нас є розписка на мільйон, ми хочемо під цю розписку укласти договір іпотеки». Закон України про іпотеку вказує, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто, майно забезпечене іпотекою, не можуть забрати», – пояснив hromadske адвокат Ярослав Бутирін.

Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту фото 1
Фото: hromadske

Іпотекотримачем обох квартир нині значиться саме Олександр Лапшин. Відповідно, поки борг не буде повернуто, – квартира недоступна для арештів і конфіскацій. 

Ще два об’єкти нерухомості Світлана взяла під заставу вже сама надавши позику власній матері Ірині Федак. Остання придбала квартиру в клубному будинку A Nova House у Києві вартістю у два млн грн 8 грудня 2023 року. А вже 15 грудня обидві оформили в нотаріуса договір іпотеки: донька начебто позичила мамі $135 тис. (майже п'ять млн грн), але ще в листопаді.

Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту фото 2
Фото: hromadske

Того самого дня, 15 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич та Ірина Федак оформили у нотаріуса ще один договір позики, тепер уже на люксові апартаменти у Львові під 130 м². Вони були придбані в листопаді 2023 року. Така нерухомість коштувала щонайменше сім млн грн.

«Договори про кредит і договір про іпотеку укладають в один день у нормальних умовах. Це робиться в одному місці в один час. Коли розписка або позика — сьогодні, а іпотека — через три дні, виглядає тупо, але цілком законно. З’ясувати, коли там реально була написана розписка — неможливо», — підкреслює Бутирін.

Так, Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього, віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю у 29 млн грн.

Нагадаємо, 29 грудня українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань. 

17 січня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів. 

А вже 22 січня сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича затримано в Одесі при спробі перетину кордону. Цього ж дня Печерський районний суд Києва розпочав засідання, на якому мають обрати запобіжний захід сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роману Гринкевичу. Він – п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Читайте також:

 

Теги: Гринкевич розшук майно адвокат нерухомість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Аблов, якого нещодавно правоохоронці оголосили у розшук за підозрою у вбивстві, здався поліції
Син скандального екссудді Аблова, якого підозрюють у вбивстві, здався поліції
15 сiчня, 23:30
Міноборони хоче, щоб його визнали потерпілою стороною у справі проти компаній Гринкевича
Міноборони розірве останній контракт із компанією Гринкевича
17 сiчня, 19:52
Суд обрав запобіжний захід брату Мазепи
Суд обрав запобіжний захід брату Мазепи
20 сiчня, 02:50
Підозрюваного бізнесмена Ігоря Гринкевича (крайній зліва) нема серед кінцевих бенефіціарів фірм, якими зайнялися правоохоронці. Там світяться його син Роман, донька Ольга і дружина Світлана
Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна Скандал
10 сiчня, 15:25
Роман Гринкевич інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї
Справа Гринкевичів. Ім'я художниці Морозюк уперше офіційно спливло в корупційному розслідуванні
12 сiчня, 10:13
Наразі місцеперебування бойовика невідоме
Апеляція не допомогла: у Празі засудили чеха, який воював проти України
11 сiчня, 14:36
Гринкевича затримано в Одесі сьогодні вранці
Затримання Романа Гринкевича. ДБР оприлюднило відео
22 сiчня, 11:21
Протести за право на житло виводять на вулиці тисячі людей у Португалії
Тисячі громадян вийшли на протести у Португалії (відео)
29 сiчня, 10:32
Якщо ініціативу буде ухвалено, то росіяни більше не зможуть отримувати громадянство у Фінляндії
Глава Міноборони Фінляндії запропонував ще більше урізати права росіян
Сьогодні, 10:24

Кримінал

Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту
Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту
На журналістку «Главкома» здійснено напад у Кишиневі
На журналістку «Главкома» здійснено напад у Кишиневі
Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру через недостовірну декларацію
Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру через недостовірну декларацію
Ексглава Верховного Суду Князєв вийшов з-під варти
Ексглава Верховного Суду Князєв вийшов з-під варти
ДБР повідомило, скільки розслідує проваджень про діяльність ТЦК
ДБР повідомило, скільки розслідує проваджень про діяльність ТЦК
Посилення відповідальності за продаж наркотиків під час воєнного стану: є законопроєкт
Посилення відповідальності за продаж наркотиків під час воєнного стану: є законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
31K
США відреагували на чутки про «звільнення» Залужного
24K
Яка зарплата у Байдена, Дуди та Зеленського: скільки отримують світові лідери (інфографіка)
21K
Мобілізація на Львівщині. Військкоми почали видавати повістки по-новому
20K
Депутатка, яка зникла з парламенту у 2022 році, вийшла в ефір з електронною сигаретою (фото)
19K
Колишній помічник патріарха Кирила назвав особу, яка може усунути главу РПЦ

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua