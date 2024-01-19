На Донеччині РФ влучила у будівлю «Укртелекома», ЗСУ відбили штурм на Луганщині: ситуація в регіонах

Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області Сумщини

У селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл (дев’ять вибухів). Ворог із мінометів обстріляв Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано дев’ять вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Юнаківська (два вибухи), Есманьська (три вибухи) та Середино-Будська (4 вибухи) громади. Попередньо без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано вісім вибухів з гранатометів та скидання вибухового пристрою з БПЛА. Обстрілів зазнали Білопільська та Великописарівська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Ворог завдав 85 ударів по 20 населених пунктах області. Окупанти вгатили вісім авіаснарядами по Оріхову та Роботиному, здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, Роботиного й Новоіванівки, а також атакували 16 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Роботине та Гірке.

56 артобстрілів прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Щербаків, Темирівки, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вчора вдень по Нікополю російська армія вгатила двома дронами-камікадзе. Марганецьку та Покровську громади обстріляла з важкої артилерії. На тамтешні села спрямувала два десятки снарядів. Понівечений приватний будинок. Ввечері ворог ще раз вдарив по райцентру. Опівночі – переключився на Марганець. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Решта ночі – без атак.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Ворог завдав авіаційного удару в районі населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району; Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Куп'янського району.

Вчора у селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув. Також вчора ворог обстріляв м. Куп'янськ. Внаслідок удару загинула 57-річна жінка, двоє чоловіків 56 й 62 року зазнали поранень. Потерпілих госпіталізували, їх стан середній. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

Луганщина

Наші військові за добу відбили вісім штурмів з боку росіян у Серебрянському лісі та в районі Білогорівки. До наземних атак ворог активно залучав авіацію. По Кармазинівці, Невському та Білогорівці противник поцілив з мінометів та артилерії. За добу противник здійснив 131 обстріл (542 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – п’ять населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, с. Новоселівка Перша, Мирноград. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них 13 – багатоквартирні), будівля «Укртелекому», магазин, 2 ЛЕП.

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Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора зранку ворожої атаки FPV-дронами зазнав населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Увечері та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також учора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 67 обстрілів (413 снарядів), з них по м. Херсон – три обстріли (11 снарядів). Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області; об‘єкти критичної інфраструктури у м. Херсон.

Вчора у стані середньої важкості до медичного закладу доставили двох чоловіків, 44 та 33 роки, які постраждали внаслідок обстрілу с. Тягинка пізно ввечері 17 січня.

Цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл с. Ромашкове. Постраждала 52-річна жінка (знаходилася в будинку). Потерпілу у стані середньої важкості доставили до лікарні. Всього за добу по області: три людини дістали поранення.

Триває 695-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу та двох пунктах управління противника.