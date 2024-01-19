Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині РФ влучила у будівлю «Укртелекома», ЗСУ відбили штурм на Луганщині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Донеччині РФ влучила у будівлю «Укртелекома», ЗСУ відбили штурм на Луганщині: ситуація в регіонах
Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області Сумщини
фото: пресслужба ДСНС

У селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (дев’ять вибухів). Ворог із мінометів обстріляв Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація  не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано дев’ять вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Юнаківська (два вибухи), Есманьська (три вибухи) та Середино-Будська (4 вибухи) громади. Попередньо без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано вісім вибухів з гранатометів та скидання вибухового пристрою з БПЛА. Обстрілів зазнали Білопільська та  Великописарівська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Ворог завдав 85 ударів по 20 населених пунктах області. Окупанти вгатили вісім авіаснарядами по Оріхову та Роботиному, здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, Роботиного й Новоіванівки, а також атакували 16 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Роботине та Гірке.

56 артобстрілів прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Щербаків, Темирівки, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вчора вдень по Нікополю російська армія вгатила двома дронами-камікадзе. Марганецьку та Покровську громади обстріляла з важкої артилерії. На тамтешні села спрямувала два десятки снарядів. Понівечений приватний будинок. Ввечері ворог ще раз вдарив по райцентру. Опівночі – переключився на Марганець. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Решта ночі – без атак.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Ворог завдав авіаційного удару в районі населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району; Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Куп'янського району.

Вчора у селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув. Також вчора ворог обстріляв м. Куп'янськ. Внаслідок удару загинула 57-річна жінка, двоє чоловіків 56 й 62 року зазнали поранень. Потерпілих госпіталізували, їх стан середній. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

Луганщина

Наші військові за добу відбили вісім штурмів з боку росіян у Серебрянському лісі та в районі Білогорівки. До наземних атак ворог активно залучав авіацію. По Кармазинівці, Невському та Білогорівці противник поцілив з мінометів та артилерії. За добу противник здійснив 131 обстріл (542 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – п’ять населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, с. Новоселівка Перша, Мирноград. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них 13 – багатоквартирні), будівля «Укртелекому», магазин, 2 ЛЕП.

Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора зранку ворожої атаки FPV-дронами зазнав населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Увечері та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також учора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 67 обстрілів (413 снарядів), з них по м. Херсон – три обстріли (11 снарядів).  Рашисти поцілили  у райони 27 населених пунктів області; об‘єкти критичної інфраструктури у м. Херсон.

Вчора у стані середньої важкості до медичного закладу доставили двох чоловіків, 44 та 33 роки, які постраждали внаслідок обстрілу с. Тягинка пізно ввечері 17 січня. 

Цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл с. Ромашкове. Постраждала 52-річна жінка (знаходилася в будинку). Потерпілу у стані середньої важкості доставили до лікарні. Всього за добу по області: три людини дістали поранення.

Триває 695-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу та двох пунктах управління противника.

Теги: окупанти авіація армія обстріл Миколаїв військові Авдіївка Запорізька область Херсон будинок жінка чоловік магазин озброєння населення рашисти втрати ворог поранення росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північнокорейські снаряди неякісні та летять повз ціль
Росіяни скаржаться на низьку якість боєприпасів з КНДР
13 сiчня, 04:20
Україна поєднює різні зразки озброєння для досягнення найбільшого результату
«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО
8 сiчня, 15:25
Ворожі дрони рухаюся з півдня
Україною шириться повітряна тривога: окупанти запустили «Шахеди» (мапа)
5 сiчня, 06:46
Галина – єдина жінка з 36 окремої бригади морської піхоти
З російського полону звільнено військову медикиню: що відомо про Галину Федишин
4 сiчня, 09:47
Британські аналітики констатували, що з 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність своїх далекобійних ударів по Україні
Росіяни змінили характер далекобійних ударів по Україні – британська розвідка
3 сiчня, 13:39
Причиною вибухів у Білгороді стала робота російської ППО
Міноборони визнало, що мешканці Білгорода стали жертвами російської ППО
30 грудня, 2023, 18:50
Наслідки ворожої атаки на Одесу
Росія сьогодні вбила 12 цивільних українців, ще 76 постраждали
29 грудня, 2023, 10:42
Масована атака на Київ: що відомо про постраждалих
Масована атака на Київ: що відомо про постраждалих
29 грудня, 2023, 08:44
Кількість мешканців у Канаді зростає
Такого не було майже 70 років: Канада зафіксувала демографічний рекорд
21 грудня, 2023, 09:46

Події в Україні

ДБР пояснило, чому син Гринкевича утік
ДБР пояснило, чому син Гринкевича утік
Московська церква знову господарює у Лаврі (фото, відео)
Московська церква знову господарює у Лаврі (фото, відео)
Кара небесна для окупантів. У Севастополі затопило будинки та вулиці
Кара небесна для окупантів. У Севастополі затопило будинки та вулиці
Російський літак А-50 кружляв над Азовським морем: ЗСУ відреагували
Російський літак А-50 кружляв над Азовським морем: ЗСУ відреагували
На Донеччині РФ влучила у будівлю «Укртелекома», ЗСУ відбили штурм на Луганщині: ситуація в регіонах
На Донеччині РФ влучила у будівлю «Укртелекома», ЗСУ відбили штурм на Луганщині: ситуація в регіонах
РФ вдарила по Україні рідкісною ракетою П-35, яка була виготовлена у 60-х роках (фото)
РФ вдарила по Україні рідкісною ракетою П-35, яка була виготовлена у 60-х роках (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
32K
Українці почали масово виїздити із Туреччини
22K
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни
19K
Світ чекає «Хвороба Х»: глава ВООЗ розповів, як підготуватися
16K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8196
Метро на Троєщину. Очільник підземки розповів, яку станцію відкриють першою

Новини

Затримання Ігоря Мазепи. Компанія Concorde Capital зробила заяву
Сьогодні, 10:01
На фронті різко зросла кількість боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Сильний вітер та опади: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:13
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Вчора, 06:13

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua